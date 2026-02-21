Aprovecha ahora; descuentos aplicables en el pago de predial 2026 en Mérida, Yucatán

Si todavía no te pones al corriente con el pago del predial en este 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues el Ayuntamiento de Mérida informó que continuarán aplicando los descuentos correspondientes al impuesto a lo largo de febrero con la finalidad de apoyar a las familias.

De acuerdo con la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, los recursos que sean recaudados serán destinados al fortalecimiento de los servicios públicos y a la ejecución de obras prioritarias en vía pública e infraestructura.

¿De cuánto son los descuentos en el predial de Mérida?

Según con lo mencionado a través de un comunicado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán el descuento que se está aplicando en el pago del predial es del 12% al momento de pagar la anualidad correspondiente a este 2026.

Se informó que estos descuentos forman parte de la estrategia para incentivar a la ciudadanía local a cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos.

“Cada peso que nos han confiado las y los meridianos se invierte en lo que más requiere la ciudad. Gracias a la corresponsabilidad ciudadana, tu pago se traduce en más luminarias y menos baches”, señaló la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada.

¿Hasta cuándo estarán los descuentos en el predial de Mérida?

De acuerdo con el portal oficial del Ayuntamiento de Mérida, el descuento del 12% en el pago del predial se mantendrá hasta el próximo 28 de febrero, sin embargo, en marzo próximo se aplicará un beneficio similar para las y los locales.

Y es que según con lo establecido por las autoridades locales, a lo largo de marzo de este 2026 se estará aplicando un descuento del 8% en el predial, esto con la finalidad de continuar apoyando a las familias de Mérida más necesitadas.

