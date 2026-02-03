Fecha límite para el descuento en el predial 2026 en CDMX

Los contribuyentes de la Ciudad de México (CDMX) tienen todavía la oportunidad de ahorrar en el pago del predial 2026, gracias a los incentivos fiscales que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) ha puesto en marcha para este año.

El impuesto predial es una contribución obligatoria y anual que deben pagar los propietarios o poseedores de bienes inmuebles (casas, departamentos, terrenos, locales). Se calcula con base en el valor catastral, el cual considera la ubicación, tamaño y antigüedad del inmueble. Su objetivo es financiar servicios públicos locales como alumbrado, seguridad y limpieza.

Fechas clave para obtener descuentos en el predial CDMX 2026

8% de descuento al pagar hasta el 31 de enero y 5% de descuento al pagar hasta el 28 de febrero, siempre que se realice el pago anticipado por los seis bimestres de 2026.

A partir de marzo: el impuesto deberá pagarse sin ningún tipo de rebaja, por lo que las autoridades hacen un llamado a los propietarios a no dejar pasar estas fechas para aprovechar los beneficios fiscales.

De acuerdo con la información oficial, el plazo vence el 31 de marzo de 2026.

¿Quiénes no pagan predial en CDMX en 2026?

En CDMX, no se exenta el pago del predial en su totalidad, pero sí existen importantes beneficios fiscales para 2026. Adultos mayores, viudas, pensionados, jubilados y personas con discapacidad permanente, cuyo inmueble no supere los $2,808,466 pesos de valor catastral, pagan una cuota fija de $68 pesos bimestrales.

Grupos vulnerables con descuento (30% y cuota fija de $68):



Adultos mayores: 60 años o más

Mujeres jefas de hogar: Madres solteras, separadas, divorciadas o viudas

Pensionados/Jubilados: Por riesgos de trabajo, invalidez o cesantía

Personas con discapacidad permanente

¿Dónde pagar el predial CDMX en 2026?

En línea: Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/programas

Presencial: Kioscos de la Tesorería, bancos y tiendas de autoservicio.

Requisitos: Identificación oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la vulnerabilidad o edad.

Para mayor información sobre cómo realizar los pagos y acceder a los descuentos, puedes llamar al Contributel al 55 5588 3388.

