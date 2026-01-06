Pagar predial con el celular otorga descuento en CDMX y Edomex

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y el del Estado de México (Edomex) activaron en enero de 2026 un esquema que permite pagar el predial desde el celular y recibir un descuento directo en el monto total. La medida aplica para viviendas habitacionales y se gestiona mediante las plataformas digitales oficiales de cada entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal, reducir la saturación en ventanillas físicas y acelerar la recaudación del predial durante el primer trimestre del año, periodo en el que tradicionalmente se concentra el mayor volumen de pagos.

¿Qué es el impuesto predial y por qué pagarlo en enero?

El predial es un impuesto anual que pagan propietarios de casas, departamentos o terrenos. Los recursos se destinan a servicios públicos como pavimentación, alumbrado y seguridad.

Pagar en enero permite obtener un descuento directo y evita recargos posteriores, lo que favorece tanto al contribuyente como a la planeación financiera gubernamental.

Beneficios de pagar en enero:

Un descuento directo en el monto total

Evitar recargos y cerrar la obligación del año

¿Cuánto descuento hay en 2026?

Los porcentajes varían entre la CDMX y el Edomex, y en este último dependen del municipio.

En la Ciudad de México:



8% de descuento en enero

5% en febrero

Grupos vulnerables: Cuota fija bimestral de 68 pesos si el valor no supera 2.8 millones; o 30% si lo excede.

En el Estado de México:



8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo

Hasta 8% adicional por cumplimiento previo

Hasta 34% para pensionados y personas con discapacidad

Ventajas de pagar desde el celular

Las plataformas oficiales cuentan con encriptación y reducen riesgos de fraude. El comprobante fiscal se obtiene al instante.

Además, algunos bancos ofrecen meses sin intereses, lo que mejora la liquidez de los hogares.

¿Cómo pagar el predial en CDMX desde tu móvil?

Descarga la app “Tesorería CDMX”

Regístrate y entra a “Predial”

Ingresa tu cuenta predial

Revisa el monto con descuento aplicado

Paga y descarga tu comprobante

¿Cómo pagar el predial en el Estado de México desde tu móvil?

Entra a sfpya.edomexico.gob.mx/predial.

Ingresa tu clave catastral

Genera la línea de captura

Paga desde tu app bancaria

Guarda el recibo electrónico

Requisitos para aplicar el descuento de enero

Para obtener la rebaja máxima:



Tener clave catastral o cuenta predial

No contar con adeudos previos

Pagar antes del 31 de enero de 2026

Esto permite aprovechar los incentivos fiscales y comenzar el año con ahorro real.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.