Importante cadena de ropa cierra sucursales en México: ¿Hay riesgo de que la marca abandone el país?

Inditex avanza con el cierre de sucursales de Zara en San Luis Potosí, Puebla y Tabasco este 2026, pero a su vez descarta una salida definitiva de México. La firma despliega una estrategia de megatiendas para concentrar operaciones en locales tecnológicos de gran formato.

¿Por qué Zara cierra tiendas en México?

La matriz Inditex confirma que los cierres en centros comerciales como Plaza San Luis y puntos en Puebla responden a una reestructuración global de su red física. La empresa considera que el modelo de locales pequeños ya no es rentable, por lo que absorbe esas operaciones en megatiendas (Flagships) de hasta 4,000 metros cuadrados que integran el inventario físico con la venta en línea.

Estos locales tecnológicos de gran formato se distinguen por tres pilares:

Superficies masivas : Espacios que cuadruplican el tamaño de una tienda convencional para albergar todas las colecciones.

: Espacios que cuadruplican el tamaño de una tienda convencional para albergar todas las colecciones. Sistemas de autocobro : Implementación de cajas digitales y tecnología RFID para agilizar la compra sin filas.

: Implementación de cajas digitales y tecnología RFID para agilizar la compra sin filas. Integración omnicanal: La tienda funciona como un centro logístico donde se gestionan las entregas y devoluciones de la aplicación móvil.

Adiós a la primera tienda de Zara: El símbolo del nuevo modelo de Inditex

Inditex ratifica que el cierre de su local histórico en la calle Juan Flórez (A Coruña, España), abierto en 1975, marca el fin de una era y la consolidación de su nueva hoja de ruta. Este movimiento demuestra que, para la empresa, los puntos de venta de dimensiones reducidas —apenas 350 metros cuadrados en este caso— ya no encajan en un ecosistema que exige espacios monumentales.

Este ejemplo sirve para detallar el modelo de negocio que el grupo pretende explotar globalmente:

Prioridad al metraje sobre la nostalgia: La marca cierra locales emblemáticos para transferir esa operación a unidades que superan los 4,000 metros cuadrados. Integración de servicios premium: El nuevo modelo habilita espacios de hospitalidad como Zacaffé y áreas de exposición, transformando la tienda en un destino de experiencia. Logística híbrida: Al concentrar el inventario en menos puntos pero más masivos, la tienda funciona como un almacén eficiente para las ventas digitales, que ya representan el 26.3% de sus ingresos.

El mapa de los cierres estratégicos de Inditex en 2026

La administración del grupo detalla que la bajada de cortinas afecta también a marcas como Bershka, Pull&Bear y Massimo Dutti. Esta decisión busca eliminar la "grasa" operativa de puntos de venta antiguos para fortalecer el músculo digital y los locales de experiencia.

Las ciudades mexicanas que han registrado cierres este año incluyen:

San Luis Potosí : Clausura en Plaza San Luis tras la apertura de la tienda más grande de México en The Park.

: Clausura en Plaza San Luis tras la apertura de la tienda más grande de México en The Park. Puebla : Ajustes estratégicos en zonas comerciales como Angelópolis y Parque Puebla.

: Ajustes estratégicos en zonas comerciales como Angelópolis y Parque Puebla. Tabasco y Tamaulipas: Consolidación de inventario y personal en ubicaciones únicas y más robustas.

A pesar de cerrar 129 tiendas a nivel mundial el año pasado, la facturación del grupo creció un 5.9% gracias a este uso eficiente del espacio.

Inditex aclara que este proceso no implica despidos masivos; el personal de las tiendas cerradas es generalmente recolocado en las nuevas unidades de gran formato.