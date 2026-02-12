Lanzan más de 2 mil ofertas de trabajo con sueldos de hasta 40 mil pesos en Puebla

Si estás buscando ofertas de trabajo en diferentes áreas y que no pidan tantos requisitos de experiencia te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente se dio a conocer que en el estado de Puebla se abrieron un total de 2 mil 539 vacantes de empleo dentro del sector público y privado.

Fue a través del Periódico de Ofertas de Empleo del Gobierno de Puebla que se publicaron todas las vacantes antes mencionadas, las cuales destacan por ofrecer sueldos que van desde los 15 mil hasta los 40 mil pesos dependiendo el sector.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Agua Bienestar CDMX 2025: Abren 600 vacantes para operar purificadoras y repartir garrafones; así te puedes postular Conoce los requisitos, sueldos y todos los detalles del proceso de selección para el trabajo en Agua Bienestar CDMX en julio 2025. 16 julio, 2025

¿Qué ofertas de trabajo hay en el Periódico del Empleo en Puebla?

De acuerdo con el mismo periódico antes mencionado, el top 10 de las ofertas de trabajo en Puebla destacan por ofrecer sueldos desde 21 mil 007 hasta los 40 mil pesos dependiendo el sector, puesto y experiencia laboral.

El top 10 de las ofertas publicadas es el siguiente:

Personal operador Quinta Rueda: sueldo de 40 mil pesos

Operador Quinta Ruda: sueldo de 40 mil pesos

Operador de tráiler Full: sueldo de 35 mil pesos

Operador de tractocamión full y sencillo: sueldo de 30 mil pesos

Operador de tráiler sencillo: sueldo de 25 mil pesos

Operador de tractocamión: sueldo de 24 mil pesos

Director académico de salud: sueldo de 23 mil 900 pesos

Operador de tráiler sencillo y full: sueldo de 23 mil pesos

Auxiliar de herramientas: sueldo de 21 mil 007 pesos

Instructor especializado en banco de enderezado de carrocerías y reparaciones mayores: sueldo de 21 mil 007 pesos

🔥📰 ¿Buscas trabajo?

El Periódico de Ofertas de Empleo ya está disponible y viene cargado de vacantes listas para ti

Échale un ojo y encuentra esa chamba que te está esperando. 😉

👉 Entra ya ➡️ https://t.co/9FK99JEIZO

Primera Quincena de Febrero#trabajo #vacantespuebla #empleo pic.twitter.com/HsMRV48ySz — Servicio Nacional de Empleo Puebla (@SNEPueblaOfi) February 12, 2026

¿Cómo postularse para las vacantes en Puebla?

De acuerdo con el periódico antes señalado, para poder aplicar a las vacantes abiertas lo primero que se tiene que hacer es visualizar el sector en el que te gustaría trabajar, así como los requisitos solicitados para ver si encajas en el perfil buscado por la empresa.

Tras ello, deberás registrarte en la siguiente liga y realizar los pasos señalados con el ID de la vacante, así como los datos de la empresa seleccionada.

¿Dónde ver todas las ofertas de trabajo que hay en Puebla?

Para conocer las más de 2 mil 500 ofertas de trabajo en el estado de Puebla, te sugerimos ingresar al siguiente enlace en donde podrás consultar todas y cada una de las ofertas.

Se apaga la última voz de Coyoacán: la historia de Guillermo Monroy, el rebelde que pintó junto a Frida y Diego

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.