Durante la tarde de este jueves 19 de febrero se registró un fuerte accidente en la autopista México - Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli, la cual provocó el cierre en ambos sentidos de la vialidad, afectando a los conductores en la zona.

El incidente involucra a un tráiler que supuestamente habría perdido el control y se habría cruzado al carril contrario, impactando contra algunos de los vehículos que venían en la otra dirección.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

🚨 #AlertaADN



⚠️ ¡Toma precauciones! 🚛 Cierran ambos sentidos de la autopista México - Querétaro en Cuautitlán Izcalli tras un fuerte choque que involucra a un tráiler pic.twitter.com/fGRH52VlHV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 19, 2026

¿Cuál es la velocidad máxima en la autopista México - Querétaro?

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), la velocidad máxima para conducir en la México - Querétaro es de 110 kilómetros por hora, aunque hay cientos de conductores que manejan a una velocidad mucho mayor y esto suele provocar varios accidentes.

¿Cómo pedir ayuda en la autopista México - Querétaro?

Capufe informó que las personas pueden solicitar ayuda gratuita al teléfono 074, para pedir apoyo con servicios como paso de corriente, cambios de neumáticos, agua para radiador, y para el traslado de tu vehículo al lugar seguro más cercano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.