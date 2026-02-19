Ni el Cárcamo ni un museo: el mural acuático secreto de Diego Rivera que puedes visitar gratis

Existe un mural acuático de Diego Rivera que casi nunca aparece en las rutas turísticas habituales, pese a ser una de sus obras más singulares. No se encuentra en un museo tradicional, sino que está en el fondo de una alberca integrada a una residencia histórica que hoy funciona como espacio cultural.

Una casa histórica convertida en refugio cultural

El mural se encuentra dentro del Museo Cassa Gaia, un espacio que ocupa una residencia que décadas atrás sirvió como sitio de descanso de Cantinflas. Lo que fue un refugio privado terminó transformándose en un recinto dedicado a preservar y exhibir arte del siglo XX.

Hoy el museo tiene una gran colección. Entre los artistas representados aparecen nombres fundamentales como Leonora Carrington, Juan O'Gorman, Rufino Tamayo y Frida Kahlo. El recorrido no se siente como una galería convencional: el visitante avanza por salas que conservan el espíritu doméstico del lugar.

El mural bajo el agua de Diego Rivera que casi nadie espera

La pieza más llamativa no cuelga de un muro. Rivera diseñó un mosaico veneciano para instalarlo directamente en el fondo de la alberca. La escena representa a Gaia, figura mitológica asociada con la Tierra, acompañada de símbolos que evocan vida, naturaleza y raíces prehispánicas.

El efecto visual cambia con el movimiento del agua y la luz, creando una experiencia poco habitual dentro del muralismo mexicano.

Entre los detalles que más llaman la atención están:



La técnica de mosaico sumergido, poco común en la obra de Rivera

La representación mitológica integrada al entorno acuático

El diálogo entre arte moderno y arquitectura residencial

Cómo visitarlo gratis y qué esperar del recorrido

El museo abre al público con entrada libre en los siguientes horarios:

Martes a jueves : 12:00 a 18:00

: 12:00 a 18:00 Viernes a domingo: 10:00 a 18:00

Se ubica en Cuernavaca, en Boulevard Lic. Benito Juárez 102, en pleno centro. Además de las salas de exhibición, el espacio cuenta con una cafetería junto a la alberca que permite prolongar la visita.

