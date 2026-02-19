Volcadura provoca cierre en la México-Puebla rumbo a CDMX; bloqueos y accidentes en carreteras hoy 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero, distintas autopistas y carreteras del país registran afectaciones a la circulación derivadas de bloqueos, accidentes y carga vehicular, especialmente en distintos puntos de la México-Puebla.

Los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras contemplan cierres parciales en vialidades clave que conectan al centro con el Golfo y el norte del país, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y prever tiempos de traslado.

Colapsa Calzada de Tlalpan por bloqueo en la CDMX

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa en la autopista México-Puebla hoy 19 de febrero?

En la México-Puebla se reportan varios cierres parciales a la circulación:



Autopista México-Puebla

Cierre parcial de circulación Reducción de carriles por choque de tractocamión contra el muro central y posterior volcadura Se recomienda manejar con precaución y prever retrasos

Carretera México-Puebla , km 136+300, en Puebla

Cierre parcial tras accidente vial Autoridades trabajan en la zona para liberar completamente la circulación

, km 136+300, en Puebla Autopista Puebla-Acatzingo , km 136, dirección Puebla

Circulación restablecida El accidente fue atendido; sin embargo, puede registrarse tránsito lento por carga acumulada

, km 136, dirección Puebla

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 25, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 19, 2026

Cierres parciales por accidentes en otros estados

En tanto, desde las primeras horas del jueves se reportan accidentes en otros puntos:



Veracruz – Carretera Puebla-Córdoba , km 231+200

Cierre parcial por accidente vial Equipos de emergencia continúan labores en el sitio

, km 231+200 Aguascalientes – Carretera Aguascalientes-Jalpa , km 054+200

Reducción de carriles tras percance vial Se exhorta a disminuir la velocidad y respetar señalamientos

, km 054+200 Zacatecas – Carretera Zacatecas-Saltillo , km 081+500

Cierre parcial por vehículo incendiado La situación fue controlada, pero continúan trabajos para retirar la unidad

, km 081+500

Cierre parcial en la México-Puebla: Carreteras cerradas, bloqueos y tramos afectados hoy martes 17 de febrero Se restableció el paso en la México-Querétaro, pero contingencia, choques e incendios mantienen cierres en otras rutas hacia Xalapa y Puebla 17 febrero, 2026

Carga vehicular en Los Chorros, Coahuila

En la autopista La Carbonera–Puerto México, específicamente en la Plaza de Cobro Los Chorros, en Coahuila, se reporta carga vehicular en ambos sentidos sin que hasta el momento existan incidentes.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y considerar rutas alternas en caso de traslados largos; asimismo, piden respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal en carretera para evitar nuevos percances.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.