Capufe anuncia cierre de la autopista México-Puebla; horarios y rutas alternas para evitar el tráfico

Si tienes previsto circular por la autopista México–Puebla , considera ajustes en tu ruta y horarios. Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se aplicarán cierres y desvíos temporales el jueves 29 y viernes 30 de enero por trabajos de infraestructura relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha.

Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar previsiones, ya que las afectaciones ocurrirán durante la noche y podrían generar retrasos, especialmente para quienes se dirigen hacia Puebla o el oriente del Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cierre en la autopista México–Puebla: tramo afectado y horarios

Capufe detalló que las maniobras se realizarán en el kilómetro 18 de la autopista México–Puebla, a la altura de las inmediaciones del Puente de la Concordia, en dirección a Puebla.

Los trabajos corresponden al montaje e izaje de una estructura metálica, lo que obliga a modificar el flujo vehicular para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/bG5MN4Gc2t — CAPUFE (@CAPUFE) January 28, 2026

Las afectaciones iniciarán este jueves 29 de enero a partir de las 19:00 horas, cuando se implementará un desvío de la circulación hacia los carriles centrales con sentido a Puebla.

Más tarde, se aplicará un cierre total de la autopista en ambos sentidos durante el izaje de la estructura, programado de las 23:00 horas del jueves 29 a las 00:00 horas del viernes 30 de enero. Al concluir las maniobras, la circulación se reabrirá de forma paulatina.

Rutas alternas por cierre en la México–Puebla

Para reducir afectaciones durante el cierre total, Capufe recomendó utilizar vías alternas y salir con mayor anticipación. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Carretera federal México–Puebla , como ruta paralela a la autopista, ideal para traslados de largo recorrido

, como ruta paralela a la autopista, ideal para traslados de largo recorrido Avenida Ignacio Zaragoza, para quienes circulan desde o hacia el oriente de la Ciudad de México

para quienes circulan desde o hacia el oriente de la Calzada Ermita Iztapalapa , como conexión hacia vialidades secundarias y zonas urbanas

, como conexión hacia vialidades secundarias y zonas urbanas Vialidades locales del municipio de Valle de Chalco y zonas aledañas, para trayectos cortos o traslados regionales

y zonas aledañas, para trayectos cortos o traslados regionales Reprogramar el viaje fuera del horario nocturno, especialmente en el caso de transporte de carga y autobuses de pasajeros

Trolebús necesita conductores; cómo postularte y cuáles son los requisitos ¿Necesitas chamba? Trolebús abre convocatoria para que mujeres y hombres participen para ser conductores de este medio de transporte, conoce los requisitos. 08 mayo, 2023

Recomendaciones para evitar retrasos

Las autoridades exhortaron a los conductores a anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y disminuir la velocidad al aproximarse al área de trabajos. También se pidió respetar la señalización temporal, así como atender las indicaciones del personal operativo y de la Guardia Nacional Carreteras.

Capufe recordó que estos cierres forman parte de los trabajos necesarios para el desarrollo del Trolebús Chalco–Santa Martha , un proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para miles de personas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.