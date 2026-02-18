Aquí hay chamba: ONU Mujeres abre vacantes en México con salarios de hasta 25 mil pesos
¿Tienes experiencia en ciencias sociales? ONU Mujeres abre convocatoria en México con pagos por día laborado y apoyo en viáticos; revisa cómo enviar tu CV.
La oficina en México de ONU Mujeres lanzó vacantes para contratar a dos personas bajo la modalidad de consultoría individual, con el objetivo de brindar apoyo técnico y logístico en proyectos orientados a la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.
El contrato tendrá una duración inicial de un año y se desarrollará bajo el esquema retainer, es decir, por servicios. Las personas seleccionadas deberán residir en Ciudad de México (CDMX) y tener disponibilidad para realizar trabajo de campo en distintas entidades del país.
Requisitos para postular a la consultoría de ONU Mujeres en México
De acuerdo con la convocatoria oficial, los principales requisitos son:
- Licenciatura en ciencias sociales, humanidades o áreas afines
- Entre 7 y 10 años de experiencia en eliminación de la violencia contra mujeres y niñas
- Experiencia en trabajo territorial y acompañamiento a víctimas
- Experiencia en diseño e implementación de talleres y capacitaciones
- Elaboración de documentos técnicos como protocolos, guías, reportes o notas conceptuales
- Dominio de español e inglés, especialmente en redacción
- Disponibilidad para viajar
Funciones de los cargos disponibles en ONU Mujeres
Las personas consultoras trabajarán bajo la supervisión de la Oficial Nacional de Programas de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, además colaborarán con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las funciones destacan:
- Elaborar y fortalecer protocolos, lineamientos y rutas de atención
- Organizar reuniones comunitarias y talleres en territorio
- Sistematizar información sobre políticas públicas y marcos normativos
- Redactar informes, relatorías y documentos de seguimiento
- Apoyar procesos de capacitación con enfoque de género y derechos humanos
¿Cuánto paga ONU Mujeres por esta consultoría?
La organización no da a conocer públicamente el salario específico para estas posiciones. En la convocatoria se indica que el pago se realiza por día hábil efectivamente laborado, con un máximo de 21.75 días al mes, conforme a la Escala de Consultores Locales y dependiendo del nivel asignado (A o B).
El contrato es “todo incluido”, por lo que la persona consultora deberá contar con seguro médico propio. En caso de viajes relacionados con el proyecto, los gastos de traslado y viáticos serán cubiertos por la organización.
Aunque no existe una cifra oficial publicada, sitios web especializados en empleos señalan que este tipo de consultorías en organismos internacionales en México pueden rondar entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales, dependiendo de la experiencia y los días trabajados.
Documentos que debes de enviar
Para postular es necesario enviar:
- CV actualizado y registro en la plataforma con el Formulario P11
- Dos muestras de trabajo técnico
- Identificación oficial
Solo las candidaturas con mayor puntaje en cada etapa serán convocadas a entrevista.
