Aquí hay chamba: ONU Mujeres abre vacantes en México con salarios de hasta 25 mil pesos

La oficina en México de ONU Mujeres lanzó vacantes para contratar a dos personas bajo la modalidad de consultoría individual, con el objetivo de brindar apoyo técnico y logístico en proyectos orientados a la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.

El contrato tendrá una duración inicial de un año y se desarrollará bajo el esquema retainer, es decir, por servicios. Las personas seleccionadas deberán residir en Ciudad de México (CDMX) y tener disponibilidad para realizar trabajo de campo en distintas entidades del país.

Requisitos para postular a la consultoría de ONU Mujeres en México

De acuerdo con la convocatoria oficial, los principales requisitos son:



Licenciatura en ciencias sociales, humanidades o áreas afines

Entre 7 y 10 años de experiencia en eliminación de la violencia contra mujeres y niñas

en eliminación de la violencia contra mujeres y niñas Experiencia en trabajo territorial y acompañamiento a víctimas

Experiencia en diseño e implementación de talleres y capacitaciones

Elaboración de documentos técnicos como protocolos, guías, reportes o notas conceptuales

como protocolos, guías, reportes o notas conceptuales Dominio de español e inglés , especialmente en redacción

, especialmente en redacción Disponibilidad para viajar

Funciones de los cargos disponibles en ONU Mujeres

Las personas consultoras trabajarán bajo la supervisión de la Oficial Nacional de Programas de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, además colaborarán con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las funciones destacan:



Elaborar y fortalecer protocolos, lineamientos y rutas de atención

Organizar reuniones comunitarias y talleres en territorio

Sistematizar información sobre políticas públicas y marcos normativos

Redactar informes, relatorías y documentos de seguimiento

Apoyar procesos de capacitación con enfoque de género y derechos humanos

¿Cuánto paga ONU Mujeres por esta consultoría?

La organización no da a conocer públicamente el salario específico para estas posiciones. En la convocatoria se indica que el pago se realiza por día hábil efectivamente laborado, con un máximo de 21.75 días al mes, conforme a la Escala de Consultores Locales y dependiendo del nivel asignado (A o B).

El contrato es “todo incluido”, por lo que la persona consultora deberá contar con seguro médico propio. En caso de viajes relacionados con el proyecto, los gastos de traslado y viáticos serán cubiertos por la organización.

Aunque no existe una cifra oficial publicada, sitios web especializados en empleos señalan que este tipo de consultorías en organismos internacionales en México pueden rondar entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales, dependiendo de la experiencia y los días trabajados.

Documentos que debes de enviar

Para postular es necesario enviar:



CV actualizado y registro en la plataforma con el Formulario P11

Dos muestras de trabajo técnico

Identificación oficial

Solo las candidaturas con mayor puntaje en cada etapa serán convocadas a entrevista.

