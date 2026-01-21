Hay chamba en la ONU; abren vacantes en México con sueldos de hasta 24 mil pesos

¿Buscas chamba? Las agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantienen abiertas diversas vacantes laborales en México para 2026, con oportunidades que van desde puestos directivos y consultorías especializadas hasta pasantías en comunicación.

Aunque la ONU no publica de manera oficial los salarios, estimaciones de portales como Glassdoor e Indeed ubican los sueldos mensuales entre 10 mil y 24 mil pesos, dependiendo del nivel del cargo, la duración del contrato y la agencia contratante.

Por ello, se recomienda preguntar directamente durante el proceso de selección.

Vacantes de la ONU en México 2026: requisitos, fechas y perfiles buscados

Las oportunidades están concentradas principalmente en Ciudad de México (CDMX), aunque algunas posiciones requieren disponibilidad para viajar a otros estados.

Los contratos pueden ser temporales, de plazo fijo o bajo esquemas de consultoría individual. A continuación, los cargos disponibles, con los datos clave para cada uno:



Jefe de Misión (P-5)

Ubicación: Ciudad de México Tipo de contrato: plazo fijo por un año, con posibilidad de prórroga Fecha límite para postular: 27 de enero de 2026 Nivel: profesional senior Perfil: liderazgo, gestión de oficinas de país y coordinación institucional

Especialista en Análisis de Contexto (UNFPA)

Ubicación: estado de Colima, con viajes a otros estados Tipo de puesto: consultoría individual Duración del contrato: 10 de febrero al 31 de diciembre de 2026 Fecha límite: 2 de febrero de 2026 Requisito clave: nacionalidad mexicana o permiso vigente para laborar en México

Jefe de la Sede Subregional en México (D-1)

Agencia: CEPAL Ubicación: Ciudad de México Fecha límite de postulación: 18 de febrero de 2026 Nivel: dirección Funciones: diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas y cooperación regional



¿Cómo postular y qué tomar en cuenta?

Cada vacante tiene su propio proceso de registro, generalmente a través de los portales oficiales de la ONU o formularios específicos, nosotros te dejamos el link en cada cargo.

Es fundamental revisar los términos de referencia, cumplir con los requisitos académicos y de experiencia, incluso respetar las fechas límite.

Además, Naciones Unidas mantiene una política de diversidad, inclusión y tolerancia cero frente a conductas indebidas, por lo que todas las candidaturas pasan por filtros estrictos de antecedentes y referencias.

Estas vacantes representan una oportunidad para trabajar en organismos internacionales y participar en proyectos de impacto social, económico y de desarrollo sostenible en México.

