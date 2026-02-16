Hay chamba en Guanajuato; Instituto Municipal de las Mujeres de León abre vacantes con sueldo de 29 mil pesos

El Instituto Municipal de las Mujeres de León. Guanajuato, lanzó una convocatoria pública para ocupar una vacante en la Coordinación de Programas de Apoyo Social, dirigida a profesionales en Trabajo Social con experiencia en atención a víctimas y enfoque de género.

La recepción de documentos está abierta desde el pasado 12 y hasta el 18 de febrero de 2026, por lo que las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae en formato PDF al correo electrónico instituto.mujer@leon.gob.mx, especificando en el asunto la vacante por la que desean concursar.

Requisitos para la vacante de Coordinación de Programas de Apoyo Social en León 2026

De acuerdo con la convocatoria oficial, quienes aspiren al puesto deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Licenciatura en Trabajo Social (indispensable)

(indispensable) Experiencia mínima de 3 años en atención y organización

en atención y organización Licencia de conducir vigente

Manejo de vehículos estándar

Disponibilidad de horario y disposición para realizar guardias

El puesto ofrece un sueldo mensual bruto de 29 mil 678.59 pesos, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva dentro del sector público municipal.

Perfil y habilidades que busca el Instituto Municipal de las Mujeres de León

Además de la formación académica, el organismo solicita que las y los aspirantes cuenten con habilidades específicas para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, tales como:



Facilidad de palabra

Atención y contención a víctimas de violencia

Intervención en situaciones de crisis

Trabajo en equipo y comunicación efectiva

Administración, organización y control de documentos

En cuanto a conocimientos técnicos, se requiere experiencia en:



Coordinación, vigilancia y evaluación de procesos de atención de equipos multidisciplinarios (trabajo social y psicológico) con perspectiva de género

de atención de equipos multidisciplinarios (trabajo social y psicológico) con perspectiva de género Violencia de género, violencia familiar y derechos humanos

Manejo de Microsoft Windows y Microsoft Office

Este puesto implica liderar equipos que brindan acompañamiento integral a mujeres que enfrentan contextos de violencia, por lo que la experiencia en enfoque de derechos humanos y perspectiva de género es fundamental.

¿Cómo postularse correctamente?

Para evitar que la solicitud sea descartada, se recomienda:



Enviar el CV actualizado en formato PDF

Colocar en el asunto del correo: “Coordinación de Programas de Apoyo Social”

Verificar que la documentación esté completa antes del 18 de febrero de 2026

La convocatoria forma parte de las acciones del municipio para fortalecer la atención institucional a mujeres y garantizar servicios especializados con personal capacitado.

