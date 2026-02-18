Primer Simulacro de 2026 en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero

En punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles 18 de febrero comenzarán a sonar los altavoces y se emitirá la alerta presidencial a los celulares debido al Primer Simulacro 2026 en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Los edificios, transportes públicos y escuelas serán evacuadas bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿Cuál es el objetivo del Simulacro Nacional?

Este primer simulacro tiene el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica, es decir, evaluar los mecanismos de actuación y la organización familiar en un contexto no laboral.

