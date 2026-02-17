Sonará la alerta sísmica este miércoles 18 de febrero: Todo lo que debes saber del simulacro en CDMX y Edomex

El próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas se realizará un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que se activará la alerta sísmica tanto en altavoces como en las alertas en los teléfonos móviles.

La actividad forma parte de la estrategia preventiva del Sistema Nacional de Protección Civil para fortalecer la reacción ante emergencias en la zona centro del país.

En más de 13 mil altavoces sonará la alerta sísmica

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos en ambas entidades, así como la alerta sísmica por telefonía celular.

El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta tanto de autoridades como de la ciudadanía, ante esto se mandará una alerta de un hipotético sismo 7.2 de magnitud con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica el 18 de febrero?

El alertamiento comenzará en punto de las 11:00 de la mañana. Si te encuentras en CDMX o Edomex, escucharás el sonido de la alerta a través de altavoces en calles y edificios públicos, además de recibir un mensaje en tu teléfono celular.

Las autoridades han precisado que se trata únicamente de un ejercicio preventivo, por lo que no debe generar pánico. El llamado es a mantener la calma y participar de manera responsable.

Este simulacro ocurre tras varios movimientos telúricos registrados a inicios de este año, incluidos los del 2 y 16 de enero en Guerrero, así como el 8 de febrero en Oaxaca, donde el sistema funcionó correctamente.

Cómo funcionará la alerta sísmica en tu celular y a partir de cuándo

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Para que el simulacro sea útil, es importante seguir los protocolos oficiales:



Antes

Identifica rutas de evacuación Ubica las zonas de menor riesgo Asigna responsabilidades para menores, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas Ten lista tu mochila o maleta de vida

Durante

No corras, no grites y no empujes Si estás en planta baja, evacúa hacia la zona segura Si estás en pisos superiores, repliégate en un punto seguro No uses elevadores Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Después

No regreses a inmuebles dañados Comunícate con tu familia Atiende indicaciones de autoridades



¿Qué debe incluir tu maleta de emergencia?

De acuerdo a la Policía Bancaria de la CDMX, entre los artículos básicos destacan:



Botiquín de primeros auxilios (gasas, vendas, antiséptico, guantes)

(gasas, vendas, antiséptico, guantes) Linterna

Radio portátil

Pilas

Silbato

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Copia de documentos oficiales

Dinero en efectivo

Comida para mascotas (si es el caso)

Fechas clave de los simulacros nacionales en 2026

Además del ejercicio del 18 de febrero, habrá dos simulacros nacionales:



6 de mayo a las 11:00 horas , en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil

, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil 19 de septiembre a las 11:00 horas, que por primera vez se realizará en sábado para evaluar la organización familiar en fin de semana y en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017

Participar puede marcar la diferencia. La prevención y la práctica constante son herramientas fundamentales para salvar vidas.

