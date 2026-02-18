¿Compraste auto? Requisitos obligatorios para poder circular con permiso provisional en Querétaro

Comprar un auto ya sea nuevo de agencia o seminuevo puede representar una importante satisfacción para las personas pero también un dolor de cabeza, pues esto implica realizar una serie de trámites que van desde la adquisición de seguros, hasta el sacar un permiso provisional para poder circular sin placas vehiculares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC Qro), para poder solicitar un permiso para circular sin matriculas vehiculares este 2026 las y los ciudadanos deben contar con tres documentos esenciales, los cuales se deben presentar en original y copia para el proceso.

Requisitos para tramitar el permiso provisional para autos en Querétaro

En el portal web de las autoridades del estado de Querétaro se señala que las personas que hayan adquirido un auto nuevo de agencia, deben presentar los documentos para poder contar con el permiso provisional de 30 días para circular sin problemas.

Los documentos que se solicitan son los siguientes:

Factura, refactura o carta factura que no exceda 30 días naturales de la fecha de su emisión y/o endoso

Identificación oficial con fotografía, vigente

Comprobante de domicilio

¿Cómo tramitar el permiso provisional para autos en Querétaro?

Para poder tramitar este permiso provisional para circular en un auto nuevo sin placas en Querétaro, las y los ciudadanos deben ingresar al siguiente enlace oficial de las autoridades locales, en el cual se podrá agendar la cita correspondiente para el trámite.

Será dentro de esa liga que se debe seleccionar si el auto es nuevo o usado, además de que al avanzar, se desplegará la línea de captura para pagar por los procesos antes mencionados.

Precio del permiso provisional para carros en Querétaro este 2026

El precio para sacar el permiso provisional en este 2026 es de 2 mil 581 pesos para autos nuevos, sin embargo en autos usados el costo podría reducirse significativamente.

Por otro lado, es importante mencionar que se puede acceder a un descuento del 50% simplemente con presentar la credencial del INAPAM de las personas que están realizando el trámite.

