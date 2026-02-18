Se registra incendio en pastizales cerca de Galerías Atizapán; columna de humo se eleva varios metros de altura

Durante la tarde de este miércoles 18 de febrero, se registró un incendio en pastizales cerca de Galerías Atizapán, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

Las columnas de humo se podían ver a varios metros de distancia, lo que generó gran preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban por Lomas de Atizapán. Te contamos los detalles.

¿Qué se quema en Atizapán de Zaragoza?

Esta tarde, causó preocupación una enorme columna de humo que reveló un incendio activo en pastizales del municipio de Atizapán de Zaragoza. El incendio se encuentra muy cerca de Plaza Galerías Atizapán, por lo que causó preocupación entre los habitantes de la zona.

Las autoridades recomendaron tanto a los habitantes como a los automovilistas que circulan por la zona extremar precauciones.

🚨#AlertaADN



Hay un incendio forestal cerca de Galerías Atizapán, en Edomex; la columna de humo es visible de varios puntos del municipio pic.twitter.com/I48aXWPvNW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 18, 2026

Cuerpos de emergencia laboran en la zona del incendio en Edomex

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos del Edomex acudieron a la zona para atender la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a las viviendas. A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza informó que se encontraba en el lugar supervisando personalmente las labores tras el incendio.

Me encuentro en la zona de Lomas de Atizapán, supervisando las labores tras el incendio registrado.



Nuestros cuerpos de emergencia ya están atendiendo la situación y trabajando para controlarla.



Seguimos atentos. pic.twitter.com/wMp2PS2LCP — Pedro Rodríguez V (@Pedro_RVillegas) February 18, 2026

Por su parte, el organismo de agua municipal, SAPASA, desplegó camiones tipo cisterna (pipas) y unidades tipo vactor, que se sumaron a las acciones de los cuerpos de emergencia.

