¿Te quedarás a oscuras? CFE anuncia apagón en varias colonias de México; tras explosión de transformador

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte de luz programado con el objetivo de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento en la zona centro de León, Guanajuato. Te contamos cuáles serán las colonias afectadas por el apagón.

CFE confirma apagón en Guanajuato

La CFE confirmó que el jueves 19 de febrero, varias colonias de la zona centro de León, Guanajuato, sufrirán hasta 5 horas de apagón, debido a que es necesario realizar mantenimiento a la infraestructura eléctrica del primer cuadro de la ciudad.

El objetivo de la comisión es mejorar la calidad del servicio, en tanto, se puede modernizar la infraestructura. Esto, luego de que se han registrado incidentes como la explosión de un transformador, en septiembre del año pasado, que causó lesiones a 11 personas.

Igualmente, en octubre de 2025, se reportó humo saliendo de la alcantarilla, debido a un cortocircuito en cables subterráneos del sistema eléctrico que había originado un incendio.

Municipios que se quedan sin luz en Guanajuato este 19 de febrero.

La CFE anunció que los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 21:00 a 2:00 horas. Las colonias que sufrirán un apagón CFE el próximo 19 de febrero son:



Pasaje Hidalgo

Portal Aldama

Portal Bravo

Calle Francisco I. Madero

Calle 5 de febrero

Calle Pino Suárez

Calle Emiliano Zapata

Calle Hermanos Aldama

Apagón CFE en Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad informó que suspenderá de manera temporal el suministro de energía eléctrica en el área urbana y rural del municipio de Badiraguato, en Sinaloa, este 19 de febrero. Durante cinco horas, los trabajadores de la CFE realizará trabajados de mantenimiento y modernización. La interrupción del servicio se realizará de las 09:00 a las 14:00 horas. Las colonias afectadas en Sinaloa son las siguientes:

Badiraguato, San Antonio, El Barril, Los Limones, Los Naranjos, La Lapara, La Cieneguilla, El Aguaje, Tameapa, Barrio Guanajuato, Soyatita, La Vainilla, Alisos, La Soledad, Tepaca, Potrerillos, Las Juntas, La Juanilla y Potrero de la Vainilla.

También, Babunica, Bamopa, La Noria, La Pitayita, Bacacoragua, Huixiopa, La Tuna, La Palma, Revolcaderos, Santa Gertrudis, Arroyo Seco, Mesa de San Miguel, Nogalitos, San José del Llano, San Javier, El Molino, El Mimbre, Lo de Gabriel, El Guayabo, El Triguito, El Sauce, Potrero de los Páez, Los Placeres, El Real.

Asimismo, cortarán la luz en El Sauz, El Arroyo de los Payán, Los Pachecos, El Mezquite, El Terrero, El Zapotillo, La Calera, El Jacal, Rancho Luna, Saucita, Lo de Gerónimo, Frijolar, Carricito, Laureles, Alisitos, Los Coquitos, Milpitas, Tepehuán, Rancho Blanco, Los Pinos, La Ladrillera, El Perico, Palo Dulce, Vinatería y Saca de Agua.

Recomendaciones en caso de apagón de la CFE

La CFE emitió ciertas recomendaciones a la población afectada por el corte programado:



Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz

minutos antes de la hora programada del Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.

