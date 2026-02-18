¿Te quedarás a oscuras? CFE anuncia apagón en varias colonias de México; tras explosión de transformador
Se realizará un corte de luz programado que afectará a cientos de familias en Sinaloa y Guanajuato este jueves 19 de febrero.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte de luz programado con el objetivo de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento en la zona centro de León, Guanajuato. Te contamos cuáles serán las colonias afectadas por el apagón.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
CFE confirma apagón en Guanajuato
La CFE confirmó que el jueves 19 de febrero, varias colonias de la zona centro de León, Guanajuato, sufrirán hasta 5 horas de apagón, debido a que es necesario realizar mantenimiento a la infraestructura eléctrica del primer cuadro de la ciudad.
El objetivo de la comisión es mejorar la calidad del servicio, en tanto, se puede modernizar la infraestructura. Esto, luego de que se han registrado incidentes como la explosión de un transformador, en septiembre del año pasado, que causó lesiones a 11 personas.
Igualmente, en octubre de 2025, se reportó humo saliendo de la alcantarilla, debido a un cortocircuito en cables subterráneos del sistema eléctrico que había originado un incendio.
Municipios que se quedan sin luz en Guanajuato este 19 de febrero.
La CFE anunció que los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 21:00 a 2:00 horas. Las colonias que sufrirán un apagón CFE el próximo 19 de febrero son:
- Pasaje Hidalgo
- Portal Aldama
- Portal Bravo
- Calle Francisco I. Madero
- Calle 5 de febrero
- Calle Pino Suárez
- Calle Emiliano Zapata
- Calle Hermanos Aldama
Apagón CFE en Sinaloa
La Comisión Federal de Electricidad informó que suspenderá de manera temporal el suministro de energía eléctrica en el área urbana y rural del municipio de Badiraguato, en Sinaloa, este 19 de febrero. Durante cinco horas, los trabajadores de la CFE realizará trabajados de mantenimiento y modernización. La interrupción del servicio se realizará de las 09:00 a las 14:00 horas. Las colonias afectadas en Sinaloa son las siguientes:
Badiraguato, San Antonio, El Barril, Los Limones, Los Naranjos, La Lapara, La Cieneguilla, El Aguaje, Tameapa, Barrio Guanajuato, Soyatita, La Vainilla, Alisos, La Soledad, Tepaca, Potrerillos, Las Juntas, La Juanilla y Potrero de la Vainilla.
También, Babunica, Bamopa, La Noria, La Pitayita, Bacacoragua, Huixiopa, La Tuna, La Palma, Revolcaderos, Santa Gertrudis, Arroyo Seco, Mesa de San Miguel, Nogalitos, San José del Llano, San Javier, El Molino, El Mimbre, Lo de Gabriel, El Guayabo, El Triguito, El Sauce, Potrero de los Páez, Los Placeres, El Real.
Asimismo, cortarán la luz en El Sauz, El Arroyo de los Payán, Los Pachecos, El Mezquite, El Terrero, El Zapotillo, La Calera, El Jacal, Rancho Luna, Saucita, Lo de Gerónimo, Frijolar, Carricito, Laureles, Alisitos, Los Coquitos, Milpitas, Tepehuán, Rancho Blanco, Los Pinos, La Ladrillera, El Perico, Palo Dulce, Vinatería y Saca de Agua.
Recomendaciones en caso de apagón de la CFE
La CFE emitió ciertas recomendaciones a la población afectada por el corte programado:
- Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz
- Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.