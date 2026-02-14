Mega apagón CFE este 15 de febrero afectará dos estados del norte de México
Para proteger a los trabajadores durante las labores de mantenimiento, será necesario cortar temporalmente el suministro eléctrico en las zonas afectadas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó un nuevo mega apagón que afectará a múltiples zonas y colonias este domingo 15 de febrero, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura de la red. El objetivo es reducir interrupciones no programadas y garantizar un suministro más seguro y confiable para los usuarios.
El apagón masivo de CFE será temporal y ocurrirá en los estados de Chihuahua y Coahuila. Para proteger a los trabajadores durante las labores de mantenimiento, será necesario cortar temporalmente el suministro eléctrico en las zonas afectadas. Te proporcionamos todos los detalles.
¿En qué partes de Chihuahua no habrá luz hoy domingo 15 de febrero?
La interrupción del servicio se llevará a cabo en un horario de 08:00 a 16:00 horas, con una duración estimada de ocho horas.
Las zonas que se verán afectadas son: El Sauz, División del Norte, Nuevo Delicias, Peñol, El Faro, Los Sauces, Nuevo Delicias, Cuauhtémoc, Bellavista, Terrazas, Estación Ojo Laguna., así como las colonias Cuauhtémoc, Terrazas, Santa Fe, Valle de las Flores y Ampliación Granjas Paraíso.
Mega corte de luz CFE en Coahuila hoy domingo
En el estado vecino, las labores están programadas en un horario de 09:00 a 17:00 horas.
Las zonas que podrían registrar afectaciones son Rancho Alegre, Nuevo Mieleras, El Pacífico, San Julián, Santo Niño Aguanaval, Parque Industrial Ferropuerto, Veredas de San Miguel, Parque Industrial PYMES, fraccionamiento Montebello y fraccionamiento Agaves, etapa 1.
Recomendaciones a la población
Autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones antes del apagón, tales como:
- Cargar teléfonos móviles, lámparas y dispositivos portátiles.
- Desconectar aparatos eléctricos sensibles antes del inicio del corte.
- Contar con fuentes de iluminación de emergencia como linternas o velas.
- Evitar el uso de elevadores y aparatos de alta demanda durante el lapso sin energía.
Para dudas, aclaraciones o reportes, la empresa recordó que está disponible la línea telefónica 071.
