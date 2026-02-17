El famoso tianguis de Las Torres será reubicado después de 35 años

El famoso tianguis de Las Torres de Chimalhuacán será reubicado tras la creación del Sendero Seguro que contará con una inversión de 90 millones de pesos.

El Sendero Seguro es un proyecto que busca ordenar el espacio público, sin embargo, ha preocupado a los comerciantes y muchos de ellos se niegan a ser reubicados.

¿En dónde se ubica el tianguis de Las Torres?

Como su nombre lo dice, el tianguis Las Torres se ubica en avenida de Las Torres de Chimalhuacán, en los límites de la CDMX y el Estado de México (Edomex). Reúne a más de 4 mil comerciantes que se instalan debajo de torres de alta tensión.

La avenida de Las Torres pasa por los siete barrios de la parte baja del municipio y conecta con el distribuidor vial Nezahualcóyotl-Chimalhuacán, por lo que todos los días se genera una enorme cantidad de basura.

Comerciantes se niegan, pero se trabaja en acuerdos

La presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez señaló que la mayoría de las organizaciones de tianguistas están de acuerdo, pero todavía hay quienes no aceptan que los cambien de lugar, no obstante, ya se trabaja en acuerdos.

Recalcó que los comerciantes solo se van a reubicar, más no se les va a quitar su fuente de empleo, ya que solo se busca transformar el espacio en un Sendero Seguro.

¿Desde cuándo opera el tianguis de Las Torres?

El tianguis comenzó a instalarse en 1990, es decir hace más de 35 años y de acuerdo con los vecinos, desde su creación ha sido usado como basurero, lo que conlleva problemas de inseguridad y tráfico en la zona.

