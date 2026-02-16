SEP anuncia nueva titular de Materiales Educativos; sustituye a Marx Arriaga, creador de libros comunistas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con una nueva titular de Materiales Educativos, la poeta y pedagoga, Nadia López García, quien sustituye Marx Arriaga, creador de libros comunistas.

A pesar de que la nueva titular recibió su nombramiento por el titular de la SEP, Mario Delgado, Marx Arriaga se encuentra aún atrincherado en sus oficinas. Te contamos los detalles del caso.

Nombran a Nadia López como nueva directora de libros gratuitos de la SEP

Este lunes 16 de febrero, el Gobierno de México confirmó el nombramiento de Nadia López y la salida de Marx Arriaga, la cual se dio por su renuncia a hacer cambios a los libros de texto de educación básica.

Se especificó que se había llegado al acuerdo de que se incorporaran las mujeres a la historia. Marx Arriaga no estaba de acuerdo con llevar a cabo dichas modificaciones. Por su parte, la SEP destacó que reconoce y agradece la labor desempeñada por Arriaga.

¿Quién es Nadia López García?

Nadia López García, la nueva titular de Materiales Educativos de la SEP, será la encargada de incluir a las mujeres en la historia en los libros de texto gratuitos. Asimismo, deberá de incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

Esto porque, según el gobierno federal, la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo la modalidad de 'escuelas multigrado' y requieren recursos adaptados a sus contextos.

López García es poeta, activista y licenciada en Pedagogía por la UNAM. Tiene especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural. Al ser hablante de lengua mixteca, realizó estudios bilingües y multigrado. Además, es autora de 11 libros.

Previo a este nuevo cargo en la SEP, se desempeñó como coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de lecturas de acceso libre.

