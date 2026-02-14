Marx Arriaga rechazó cargo en el extranjero: Mario Delgado

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) se debió a que este rechazó cualquier modificación a los libros de texto y no aceptó las alternativas que se le ofrecieron tras su salida del cargo, entre ellas un cambio de área dentro de la dependencia federal o la posibilidad de representar a México en el extranjero.

En un breve encuentro con medios de comunicación tras la inauguración de la ampliación del Bachillerato tecnológico industrial 153 de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Delgado Carrillo explicó que la decisión de relevarlo de la dirección estuvo relacionada con diferencias respecto a ajustes a los contenidos.

"Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo", reveló.

"Se le planteó, bueno, hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó", agregó.

Salida inminente

El titular de la SEP señaló que el ahora exfuncionario tenía conocimiento previo de que se concretaría su remoción.

Al no alcanzarse un consenso, Arriaga planteó que, de no presentar su renuncia a más tardar el 15 de febrero —fecha acordada previamente—, se iniciaran los procedimientos legales correspondientes para formalizar su salida al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

"Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio. Nosotros fuimos muy respetuosos. No hay ningún cese, no hay ninguna suspensión, no hay ningún desalojo", afirmó.

Asimismo cuestionó la forma en que se llevó a cabo el procedimiento administrativo en las oficinas de la dependencia, al considerar excesiva la intervención de personal de seguridad, por lo que anunció que el Órgano Interno de Control revisará quién solicitó dicho acompañamiento.

Sin modificaciones, solo añadiduras

Durante el mismo evento de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que vaya a haber cambios en los libros de texto y sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) seguirá como proyecto educativo central.

"Esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de la transformación que estamos viviendo", dijo ante estudiantes y docentes. Añadió que lo que sí se incorporará son temas enfocados en destacar la participación y relevancia de las mujeres a lo largo de la historia.

