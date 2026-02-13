Despide SEP a Marx Arriaga, creador de libros de texto gratuitos comunistas

Durante la tarde de este viernes 13 de febrero la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó que habrá cambios en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de nuestro país, por lo cual a partir del próximo lunes Marx Arriaga dejará oficialmente su puesto en el órgano antes mencionado.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la misma SEP, que se negó que haya existido algún tipo de desalojo en sus instalaciones como se había reportado en un inicio, asegurando que todo se trató de una diligencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control.

¿Qué dijo la SEP sobre la salida de Marx Arriaga?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado oficial de la SEP, será el próximo domingo 15 de febrero que la DGME tendrá un cambio de naturaleza a la modalidad de libre designación, lo cual implica la salida de Marx Arriaga del órgano antes mencionado.

Se mencionó que será a partir del lunes 16 de febrero, que se realizará un nuevo nombramiento de la Dirección General de Materiales Educativos de nuestro país, esto bajo un procedimiento de carácter administrativo.

Oposición había pedido destitución de Marx Arriaga

La salida de Marx Arriaga como titular de la DGME se da cerca de dos meses después de que la oposición del partido oficialista en nuestro país, denunciara que esta persona había rebasado sus funciones al promover una postura ideológica tras invitar a maestras y maestros a defender los libros de texto educativos en años recientes.

Integrantes del PAN y Movimiento Ciudadano, señalaron que no se podía considerar una acción meramente académica, sino como un posicionamiento político que “compromete la neutralidad de la educación pública en el país”.

¿Por qué se dice que los libros de texto educativos en México son comunistas?

Vale la pena mencionar que desde hace un par de años, se comenzaron a catalogar los libros de texto de las escuelas en México como “comunistas” al contar con críticas políticas e ideológicas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

