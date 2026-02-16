Se acaba el tiempo: Fecha límite y precio del canje de placas para no pagar tenencia en Quintana Roo

A partir de este 2026, el canje de placas es obligatorio en el estado de Quintana Roo, con el objetivo de que todos los conductores puedan tener en orden su tarjeta de circulación y calcomanía, correspondientes al ejercicio fiscal del presente año. Es un trámite necesario y aquí te contamos la fecha límite para realizarlo.

Recordemos que las placas vehiculares tienen una duración de tres años en Quintana Roo; pasado este tiempo, deben renovarse y entregarse las anteriores a las autoridades para su destrucción.

Canje de placas ahora es obligatorio en Quintana Roo

A través del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), se informó que el canje de placas del 2026 será obligatorio, así como la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes (REC), con el objetivo de actualizar el padrón vehicular y fortalecer la seguridad jurídica.

Costo del canje de placas en Quintana Roo este 2026

Los precios son diferentes para cada vehículo. Para este año, las autoridades establecieron:



$1527 para automóviles, camionetas y autobuses

$707 para remolques

$509 para motocicletas

$141 para todos (costo de la tarjeta de circulación)

Fecha límite para hacer el canje de placas en Quintana Roo

Los trámites comenzaron durante la primera semana del año y la fecha límite para realizarlo es el 31 de marzo del 2026. Esto se debe realizar en esta fecha para evitar el pago de tenencia y poder ahorrar un poco.

🛵🚗 Inició el Canje de Placas 2026 en todo #QuintanaRoo, con módulos de atención disponibles en los diferentes municipios del estado, para que puedas realizar tu trámite sin contratiempos y más rápido. ¡Ponte las placas! pic.twitter.com/bVVox7H8ur — Gobierno Quintana Roo (@GobQuintanaRoo) January 2, 2026

Documentos y requisitos para hacer el canje de placas en Quintana Roo

Realizar y acreditar el pago correspondiente Tener REC vigente, emitido por el SATQ Identificación oficial del propietario del vehículo Entregar las placas Entregar tarjeta de circulación para su renovación Presentación física del vehículo

El REC es el padrón en línea donde se centraliza la información fiscal y vehicular de las personas, por lo que, si ya lo tienes listo, no tendrás que llevar copia de los documentos. Las autoridades aseguran que esto funcionará para reducir los tiempos de atención y tener una mayor certeza jurídica.

