Así puedes inscribirte al Verano Puma en París de la UNAM y aprender francés

¿Te imaginas estudiar francés con la Torre Eiffel de fondo? La Universidad Autónoma de México (UNAM) lo hace posible con el curso Verano Puma en París.

Así que si estás interesado en aprovechar tus vacaciones de verano aprendiendo el idioma más elegante, te contamos que ya está disponible la convocatoria de la edición 2026 de este programa. Esto es todo lo que debes saber al respecto.

¿Cómo me inscribo en el curso Verano Puma en París 2026? Fecha límite

La UNAM en colaboración con Sorbonne Université, te ofrece un curso de verano intensivo para aprender y perfeccionar tu formación lingüística del idioma francés y qué mejor, que estudiar en la capital francesa, donde tendrás la oportunidad de escuchar el idioma.

La duración del curso es de 54 horas, las cuales se dividen en tres semanas durante las vacaciones de verano de los universitarios, del 6 al 24 de julio. Pero esto no es todo, además de las clases, el curso incluye tres visitas guiadas por lugares emblemáticos de París.

Para inscribirse al curso debes de seguir los siguientes pasos:

Llena el formulario que encontrarás en este ENLACE

Envía tus documentos al correo: veranopuma@francia.unam.mx y coloca como “Asunto”: APELLIDO PATERNO_APELLIDO MATERNO_Nombre completo.

También te va a llegar una ficha de pago por el curso Verano PUMA en París 2026.

Requisitos para inscribirte en el curso Verano Puma en París 2026

Los requisitos para formar parte del programa Verano Puma en París 2026 son los siguientes:

Pagar el curso y enviar el comprobante al correo del programa antes del 17 de marzo.

Los resultados de la convocatoria serán enviados a tu correo del 6 al 10 de abril.

¿Cuánto cuesta el curso Verano Puma en París 2026?

El curso Verano Puma en París es una convocatoria para la comunidad universitaria en general, por esta razón hay dos costos:

Comunidad UNAM (alumnos, académicos, personal administrativo y trabajadores, egresados y ex-alumnos): Deben de pagar 1,200 euros, es decir, $24,557 pesos aproximadamente.

Comunidad universitaria externa a la UNAM: El costo es de 1,350 euros, es decir, $26,603 pesos aproximadamente.

Es muy importante que consideres que la convocatoria Verano PUMA en París no cubre los gastos de boletos de avión, hospedaje, alimentación, seguro de gastos médicos internacional, entre otros, son responsabilidad de cada participante.

