UNAM publica vacantes en diferentes áreas con sueldo de 24 mil pesos

Si te interesa trabajar en el sector académico, esta es tu oportunidad pues la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) publicó algunas vacantes con sueldos de más de 20 mil pesos, conoce cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

Requisitos para las vacantes en la UNAM

En la Gaceta UNAM se publicaron dos vacantes para diferentes carreras como Investigador, Ordinario de Carrera Asociado "B" de tiempo completo en el Área de Economía Política del Desarrollo con sueldo de 21 mil 354.16 pesos.

Es necesario contar con los siguientes requisitos :

Tener un grado de maestro o los conocimientos y experiencia equivalentes.

Haber trabajado dos años en labores docentes o de investigación en la materia.

Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la docencia o investigación.

También hay empleo como Investigador, Ordinario de Carrera Asociado "C" en el Área de Historia Colonial con sueldo de 24 mil 23.48 pesos al mes.

Los requisitos son:

Tener grado de maestro en Historia o estudios similares.

Haber trabajado al menos tres años en labores docentes o de investigación en la materia.

Haber publicado trabajos que acrediten en grado de doctor.

¿Cómo aplicar a los empleos disponibles?

Para aplicar el necesario contar con toda la documentación requerida que puedes consultar en el siguiente enlace .

Una vez que entregues todos los documentos solicitados la UNAM informará al concursante la aceptación de solicitud y se le notificara cuándo deberá presentar el proyecto de investigación requerido.

El resultado se dará a conocer 10 días hábiles después de la convocatoria. En caso de tener dudas, los interesados podrán contactar al Instituto de Investigaciones Históricas al correo s.academica@historicas.unam.mx de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

