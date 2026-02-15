¡Entrega tu CV! Abren vacante de 45 mil pesos mensuales en la Secretaría de Turismo de Puebla

Si habitas en la capital de Puebla y buscas trabajo, puedes postularte a la vacante que ofrece la Secretaría de Economía y Turismo, que promete un sueldo que pocos pueden dejar pasar, ya que se ofrecen 45 mil pesos mensuales.

Esta oportunidad en la Bolsa de Trabajo es para encontrar a un técnico mecánico que tenga experiencia de al menos 2 años y el grado de licenciatura en Mecánica.

¿Cómo postularse a la vacante de 45 mil pesos?

Los interesados en obtener la vacante deben acudir a 4 Poniente No.1101, Centro Histórico, Puebla, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. En caso de tener dudas sobre esta oferta de trabajo puedes comunicarte al teléfono 222 309 46 00 extensiones 5479 y 5475.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la vacante?

Es necesario que los interesados lleven su CV a las instalaciones de la Secretaría de Economía y Turismo

CURP

Identificación oficial

Disponibilidad de horario

Buena actitud

Título en Mecánica

¿Qué hace un técnico mecánico?

Un técnico mecánico es una persona experta en el mantenimiento, reparación y ajuste de sistemas mecánicos en vehículos, máquinas y equipos que hay en las industrias.

Los técnicos mecánicos tienen un papel de suma importancia en las industrias, pues se encargan de la inspección, diagnóstico y reparación de máquinas.

Tienen conocimientos sobre las herramientas y el tipo de máquinas que se usan en las industrias, es por ello que en la licenciatura se les enseña a entender el funcionamiento de la maquinaria que usan algunas empresas.

