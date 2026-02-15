¡Entrega tu CV! Abren vacante de 45 mil pesos mensuales en la Secretaría de Turismo de Puebla
La vacante de empleo es ofrecida por la Bolsa de Trabajo de la Secretaría de Economía y Turismo de Puebla; hay requisitos específicos para postularse.
Si habitas en la capital de Puebla y buscas trabajo, puedes postularte a la vacante que ofrece la Secretaría de Economía y Turismo, que promete un sueldo que pocos pueden dejar pasar, ya que se ofrecen 45 mil pesos mensuales.
Esta oportunidad en la Bolsa de Trabajo es para encontrar a un técnico mecánico que tenga experiencia de al menos 2 años y el grado de licenciatura en Mecánica.
¿Cómo postularse a la vacante de 45 mil pesos?
Los interesados en obtener la vacante deben acudir a 4 Poniente No.1101, Centro Histórico, Puebla, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. En caso de tener dudas sobre esta oferta de trabajo puedes comunicarte al teléfono 222 309 46 00 extensiones 5479 y 5475.
¿Cuáles son los requisitos para postularse a la vacante?
- Es necesario que los interesados lleven su CV a las instalaciones de la Secretaría de Economía y Turismo
- CURP
- Identificación oficial
- Disponibilidad de horario
- Buena actitud
- Título en Mecánica
¿Qué hace un técnico mecánico?
Un técnico mecánico es una persona experta en el mantenimiento, reparación y ajuste de sistemas mecánicos en vehículos, máquinas y equipos que hay en las industrias.
Los técnicos mecánicos tienen un papel de suma importancia en las industrias, pues se encargan de la inspección, diagnóstico y reparación de máquinas.
Tienen conocimientos sobre las herramientas y el tipo de máquinas que se usan en las industrias, es por ello que en la licenciatura se les enseña a entender el funcionamiento de la maquinaria que usan algunas empresas.
