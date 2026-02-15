La moneda de plata pura que usas para pagar el pasaje y vale mucho más de lo que crees

¿Sabías que una moneda que usas a diario tiene plata pura? Aunque muchos la usan para pagar el pasaje o comprar en la tienda, pocos saben que podría valer más de lo que indica su denominación. Esto es lo que debes saber sobre esta pieza que se lanzó a principios de los 90 y que vale 10 pesos.

Aunque no lo creas, entre tu morralla existe una moneda hecha con plata sterling Ley .925 que usas a diario. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la moneda de 10 pesos hecha con plata que usas para ir a la tienda?

Aunque quizás no lo sepas, desde 1993 ya usas a diario una moneda de 10 pesos que tiene plata en su composición. Se trata de una pieza que forma parte de la Familia B y aún se encuentra en uso.

La moneda de 10 nuevos pesos de la que te hablamos está hecha con plata sterling (ley 0.925). Estas son sus características:

Diámetro: 28.0 mm

Forma: Circular

Peso: 10.329 gramos

Canto: Estriado

Composición: Núcleo de plata sterling (ley 0.925). Anillo perimétrico de bronce-aluminio

Anillo perimétrico de bronce-aluminio Denominación: 10 nuevos pesos

Valor actual: $10 pesos

Desde luego, esta moneda puede ser un tesoro para los amantes de la numismática, por lo que puede adquirir un precio mayor entre coleccionistas.

Banxico celebra su primer centenario con nueva moneda de 10 pesos

En agosto de 2025, el Banco de México (Banxico) presentó piezas conmemorativas por sus 100 años, incluyendo una moneda de $10 pesos que contiene plata en su composición. De acuerdo con información oficial, la moneda es de edición limitada y puede adquirirse a un precio especial en distribuidores autorizados, como son la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

La moneda integra elementos de seguridad y diseño alusivos al centenario del Banco de México y está hecha con 2 onzas de plata de ley 0.999.

Ahora que ya conoces cuál es la moneda de $10 pesos que tienes en tu cartera, revísala con atención. ¿La guardarías para tu colección o la seguirías usando? Te leemos en los comentarios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

