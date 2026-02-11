¿Ya las tienes? Todas las monedas de 20 pesos conmemorativas de Banxico

Si tu pasión es la numismática, seguramente ya has intentado completar la colección de monedas conmemorativas de 20 pesos emitidas por el Banco de México (Banxico). ¿Lo lograste?

Estas monedas poseen diseños increíbles protagonizados por hechos históricos de México y circulan como dinero corriente, por lo que solo es necesario esperar a que uno de estos verdaderos tesoros numismáticos lleguen a tus manos. ¿Te ha pasado? Si eres un apasionado coleccionista de monedas, en adn Noticias te explicamos cuántas son, cuáles valen más y por qué están causando furor en redes.

¿Cuántas monedas de 20 pesos conmemorativas hay? Características

De acuerdo con el Banco de México, desde 2020 se han emitido diversas monedas de 20 pesos conmemorativas con forma dodecagonal, es decir de 12 lados, fabricadas con aleación bimetálica y microtexto de seguridad.

Los diseños de monedas de 20 pesos conmemorativas son las siguientes:

500 años de la fundación de la primera Villa de Colima

Doscientos años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América

Bicentenario del Heroico Colegio Militar

Bicentenario de la Marina-Armada de México

Cien años de la llegada de los menonitas a México

700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlan , 500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan y bicentenario de la Independencia Nacional

, 500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan y bicentenario de la Independencia Nacional Centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar

500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz

Sus características son las siguientes:

Diámetro 30 mm

Forma: Dodecagonal (12 lados)

Peso: 12.67 gramos

Canto: Estriado discontinuo

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

Estas monedas de 20 pesos mexicanos mantienen su valor nominal, es decir que tiene un valor de 20 pesos y circulan de manera normal por lo que puedes pagar y comprar con ellas.

No obstante, en el mundo de la numismática, los coleccionistas pueden llegar a pagar, por una de estas monedas, una cantidad mayor, sobre todo en plataformas de reventa dependiendo de su estado de conservación.

¿Cuáles son las monedas de 20 pesos que valen más?

Aunque el Banco de México no establece un valor superior al nominal para estas monedas, en sitios de coleccionistas algunas piezas se ofrecen en cientos o incluso miles de pesos. Las más buscadas por los coleccionistas suelen ser:

Bicentenario de la Independencia

Fundación de México-Tenochtitlan

Emiliano Zapata (en versiones anteriores)

Sin embargo, especialistas en numismática advierten que el valor real de las monedas coleccionables depende de factores como rareza, demanda y estado físico. Recuerda que no todas las publicaciones en línea reflejan su precio oficial; por eso, si planeas vender o comprar, verifica información en fuentes oficiales y evita fraudes.

