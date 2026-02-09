Banxico lanza nuevo billete de cien pesos pero no te servirá para pagar

¡Ya hay nuevo billete de cien pesos! El Banco de México (Banxico) está celebrando un centenario de existencia y lo hace en grande lanzando un nuevo billete que honra la historia de esta institución que ha resguardo la economía del país con firmeza.

En adn Noticias, te contamos los detalles del nuevo billete conmemorativo que tú puedes incluir en tu colección numismática.

Características del nuevo billete de cien pesos

El Banco de México celebra 100 años de existencia con el lanzamiento de una pieza numismática que será indispensable en cualquier colección. El nuevo billete de cien pesos cuenta con las siguientes características en su diseño:

El anverso está ilustrado con la majestuosa fachada del edificio principal del Banco de México , también conocido como edificio de la Mutua, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX. La fachada está flanqueada por esculturas que simbolizan trabajo y abundancia . Frente al edificio emergen arcos con los nombres de quienes han forjado el camino de la institución como Victoria Rodríguez Ceja , actual gobernadora de Banxico y primera mujer en encabezar la institución , así como la de su antecesor, Alejandro Díaz de León Carrillo .



¿Cuándo sale el nuevo billete de cien pesos?

El nuevo billete de cien pesos ya está disponible y puede adquirirse en cajeros automáticos y sucursales bancarias autorizadas.

Es muy importante que sepas que este billete conmemorativo es solo una pieza coleccionable; es decir, que no tiene poder liberatorio. Esto significa que no te servirá para realizar compras o pagos.

