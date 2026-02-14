Refuerzan vigilancia rural en Yucatán para frenar daños en animales del estado

La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán reforzó las acciones para controlar el gusano barrenador en animales domésticos y de producción, una plaga que amenaza la salud pecuaria y el bienestar de mascotas en distintos municipios del estado.

En coordinación con Senasica, las autoridades activaron brigadas veterinarias, campañas preventivas y mecanismos de reporte inmediato para contener los contagios y evitar una mayor propagación.

Refuerzan medidas para combatir el gusano barrenador en Yucatán

El gobierno estatal intensificó la atención en campo con médicos veterinarios especializados que atienden reportes en menos de 24 horas.

La estrategia busca proteger el patrimonio ganadero y reducir riesgos sanitarios en comunidades rurales y urbanas.

Situación actual de los casos

El reporte más reciente confirmó 11 nuevos casos, con un acumulado de 1,598 animales afectados, de los cuales la mayoría ya se recuperó.

Municipios como Mérida, Oxkutzcab y Tizimín concentran los nuevos registros.

¿Dónde aparecen las heridas y por qué?

Las lesiones se localizan principalmente en:



Mandíbula

Ojos

Cola

Espalda (región dorsal)

Orejas

Patas delanteras

Cabeza

Ombligo

Pezuñas

Según los registros de la Sader, la mayoría de estas heridas se originan por cortes con objetos punzocortantes o peleas entre animales. Por eso es clave revisar con regularidad a las mascotas en casa y al ganado en las fincas.Los casos afectan a animales desde recién nacidos de 6 días hasta ejemplares de 15 años.

¿Cómo prevenir y qué hacer si ves una herida?

La Sader recomienda actuar de inmediato ante cualquier herida abierta para evitar que la mosca ponga huevos y se formen larvas (gusaneras):



Lava la herida con agua y jabón para quitar suciedad o costras Desinféctala bien Aplica el producto cicatrizante Negasunt (o similar recomendado por veterinarios) para protegerla

La revisión diaria y el cuidado rápido de lesiones son la mejor defensa.

Atención rápida y equipo disponible

Un grupo de 16 veterinarios y 30 técnicos realiza control sanitario y trampeo de moscas.

El objetivo es disminuir la población del insecto transmisor.

¿Cómo reportar un caso?

La Sader habilitó el número 800 751 2100 y WhatsApp 55 3996 4462 para atención inmediata.

Productores enfrentan plaga del gusano barrenador sin apoyo del gobierno

La participación ciudadana resulta fundamental para frenar la plaga.

