IMSS te ayuda a recuperar la cartilla de vacunación; será requisito clave de la SEP para inscribir a primaria

El brote de sarampión en México puso en jaque a varias entidades del país, entre ellas, las más afectadas han sido Chihuahua y Jalisco. Por esta razón, se han suspendido clases en algunas escuelas y la SEP estatal tomó la decisión de solicitar la cartilla de vacunación como un requisito obligatorio para realizar la inscripción a primaria en el ciclo escolar 2026-2027. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿La perdiste? Pasos para reimprimir la cartilla de vacunación en internet

La cartilla de vacunación es un documento que muchas personas suelen extraviar, si es tu caso, no te preocupes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te permite reimprimir la cartilla de tus hijos para que puedas contar este documento que seguramente te solicitarán en las inscripciones del próximo ciclo escolar, tras el brote de sarampión.

Para realizar la reimpresión de tu cartilla de vacunación IMSS simplemente sigue estos sencillos pasos:



Entra a la sección "Reimpresión de Cartilla" en el portal de Servicios Digitales del IMSS

en el portal de Captura tu CURP y NSS vigente

y Registra un correo electrónico para recibir el documento

El sistema generará un PDF de la carátula oficial que puedes imprimir en papel bond

Con la carátula impresa, acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) para que la sellen y te entreguen el nuevo cuadernillo físico

Si no conoces tu CURP o NSS, puedes recuperarlos en el apartado de "Datos Personales" en la misma plataforma.

SEP anuncia que la cartilla de vacunación será obligatoria para inscribir en Chihuahua

En entrevista, el subsecretario de Educación Básica de Chihuahua, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que tras el brote de sarampión en México, la cartilla de vacunación IMSS será un requisito clave para realizar la inscripción de los alumnos en todas las escuelas de educación básicas de la entidad, es decir, en kínder, primaria y secundaria.

Padres y madres de familia deberán presentar la cartilla de vacunación de sus hijos, al día, para poder realizar las inscripciones SEP que se llevarán a cabo en el mes de julio de 2026.

Suspenden clases en 56 escuelas de Jalisco

Actualmente, Jalisco es el estado de la República mexicana más afectado por el brote de sarampión. Al corte del 10 de febrero, la Secretaría de Salud estatal reporta un total de 2,193 casos acumulados de sarampión, mayormente, en la zona metropolitana de Guadalajara. Los municipios más afectados son:

San Pedro Tlaquepaque con 531

Tonalá con 387

Guadalajara con 283

Zapopan con 243

El Salto con 175

Arandas con 156

Tlajomulco de Zúñiga 144

De acuerdo con la SEP estatal existen 56 escuelas afectadas con al menos un caso confirmado, por lo que se ha recurrido a aplicar el uso obligatorio de cubrebocas, suspender turnos completos en seis escuelas, donde los alumnos tomarán clases virtuales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.