Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex para este 12 de febrero

Debido a la mala calidad del aire se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, por lo que habrá Doble Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex) este 12 de febrero.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 16:00 horas del día de hoy, se registró una alta concentración de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

¿Cómo se aplica el Doble Hoy No Circula?

Recuerda que con la contingencia ambiental se aplican restricciones extra al programa Hoy No Circula, esto con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes que pueden afectar la salud de la población que habita en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida Doble Hoy No Circula pretende mejorar la calidad del aire lo más pronto posible.

De acuerdo con el comunicado de la CAMe, mañana viernes 13 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P . a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Cuáles son las multas por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa Hoy No Circula en plena contingencia ambiental te puede hacer merecedor de una costosa multa que puede afectar a tu bolsillo. En la CDMX, la multa para los infractores del Hoy No Circula es de:

20 a 30 UMAS; es decir, entre $2,262 y $3,394 pesos.

En caso de que las autoridades lo decidan, el auto del infractor también podría ser remitido al corralón, lo que implicaría un gasto extra de hasta mil pesos.

Recuerda que el programa Hoy No Circula tiene una duración de las 5:00 am a las 22:00 horas.

¿Cuáles son los municipios del Estado de México en los que se aplica el Doble Hoy No Circula?

Aunque el Congreso estatal ya discute la propuesta de aumentar el número de municipios del Estado de México en el que se aplica el programa Hoy No Circula, por el momento son solo 18 los municipios que deben respetar la fase 1 de la Contingencia Ambiental.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

