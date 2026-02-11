Los motivos por los que ha hecho tanto frío en México últimamente, explicado por la UNAM

El frío en México se convirtió en un problema muy serio durante los últimos meses del 2025 y los primeros del 2026, con zonas del país que llegaron a -15 °C y varias alertas por bajas temperaturas, por lo que el Dr. Alejandro Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) se ha encargado de explicar este fenómeno.

Aunque el fenómeno de La Niña ha tenido una amplia influencia en las condiciones frías del país, no es la única razón para explicar todos estos cambios climatológicos bruscos que se han sufrido, incluyendo las lluvias torrenciales que se han sufrido en diferentes estados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano.

UNAM explica motivos por los que hizo tanto frío en México

La Niña. Un fenómeno donde ocurre una alteración de la circulación atmosférica global, modificando patrones climáticos, provocando lluvias por arriba del promedio y, paralelamente, causando sequías en otras zonas. En México

Un fenómeno donde ocurre una alteración de la circulación atmosférica global, modificando patrones climáticos, provocando lluvias por arriba del promedio y, paralelamente, causando sequías en otras zonas. En En este invierno llegaron menos frentes fríos. El promedio de frentes fríos en México disminuyó en comparación con años anteriores, lo que provoca cambios en las lluvias, los fuertes vientos y el descenso de las temperaturas;

"El comportamiento y la cantidad de los frentes fríos están directamente relacionados con cambios en la circulación atmosférica del hemisferio norte, particularmente en el jet de latitudes medias. Este jet es una corriente de vientos intensos que circula a gran altitud y funciona como una ‘autopista’ para los sistemas de tormenta y los frentes fríos”, mencionó el investigador.



Masas de aire polar y tormentas invernales. Estos fenómenos se originan en regiones del hemisferio norte y se desplazan de Estados Unidos o Canadá a México, provocando un frío mucho más intenso;

Con todo esto, el invierno ha sido más intenso este 2025 y 2026 en México, lo cual podría ser un precedente de cómo serán los inviernos en el futuro, aunque las condiciones del cambio climático han provocado cambios de último momento en diferentes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.