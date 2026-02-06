¿La llegada de lo peor del invierno? Alerta en estos estados para este fin de semana

Una potente tormenta invernal avanza sobre gran parte de Estados Unidos y ha activado una alerta para decenas de millones de personas en varios estados del país por el invierno . Las alertas incluyen avisos de nieve, hielo y condiciones peligrosas para el transporte y la vida cotidiana, y las autoridades meteorológicas han intensificado sus pronósticos ante la llegada de aire extremadamente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) han emitido avisos de tormenta invernal que cubren una extensa área del país, desde el noreste hasta el sureste, incluyendo estados como Virginia, Kentucky, Michigan, Carolina del Sur y Pensilvania, entre otros. Se esperan acumulaciones de nieve y fuertes vientos, lo que hará que las condiciones de viaje sean difíciles o peligrosas en amplias zonas.

Estas advertencias llegan poco después de un episodio invernal que ya dejó nieve, hielo y temperaturas bajo cero en amplias regiones, y que obligó a declarar estados de emergencia en algunas áreas.

¿Quiénes están bajo alerta y qué condiciones se esperan?

El nuevo sistema de advertencias del NWS abarca al menos 11 estados con previsiones de nieve y ráfagas de viento fuertes. En Virginia, por ejemplo, se anticipan hasta 10 pulgadas (unos 25 centímetros) de nieve acompañadas de vientos que podrían alcanzar hasta 60 millas por hora (unos 96 km/h), condiciones que podrían volver peligrosos los viajes por carretera y reducir la visibilidad.

En otros estados del este y sureste del país se prevén cantidades variables de nieve y lluvia helada, acumulaciones de hielo en superficies expuestas y carreteras resbaladizas, lo que puede complicar la movilidad y aumentar el riesgo de accidentes . La presencia de vientos intensos también puede provocar la caída de árboles o ramas y cortes de energía en algunas localidades.

TIMELINE OF EVENTS: For planning purposes, this is an updated timeline of expectations as bitter cold and lake effect snow get set to arrive. I've got the arctic front coming through somewhere near/after 8pm this evening. That front will mark the wind shift and drop in… pic.twitter.com/ZunVweibAq — Eric Snitil (@EricSnitilWx) February 6, 2026

Estas condiciones climáticas adversas no solo afectan al transporte, sino también a las actividades cotidianas, con posibles interrupciones en la educación, los servicios públicos y el suministro energético , especialmente si las temperaturas continúan bajando.

