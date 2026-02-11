Preinscripción SEP: La lista completa de fechas que padres en Edomex no pueden pasar por alto

Miles de familias del Estado de México revisan cada año el proceso de preinscripción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Edomex, clave para saber cuando le toca a su hijo acceder a educación básica, cumplir plazos oficiales y evitar contratiempos durante el registro escolar en línea oficial vigente.

Este es el calendario para la preinscripción de SEP en Edomex para tu hijo

La convocatoria establece fechas escalonadas según la letra inicial del apellido, lo cual facilita el acceso ordenado al sistema en línea y ayuda a identificar con precisión el día asignado para iniciar la preinscripción de SEP en Edomex oficial vigente:

A, B, C, D: 9 y 10 de febrero

9 y 10 de febrero E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero

11 y 12 de febrero J, K, L, M: 13 y 16 de febrero

13 y 16 de febrero N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero

17 y 18 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero

Requisitos para la preinscripción a preescolar en Edomex

Primer grado: el trámite corresponde a aspirantes nacidos en 2023 , con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 , conforme a los criterios oficiales de edad para ingreso a educación preescolar.

el trámite corresponde a aspirantes nacidos en , con , conforme a los criterios oficiales de edad para ingreso a educación preescolar. Segundo grado: aplica para aspirantes nacidos en 2022 , que acrediten cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 , requisito indispensable para continuar con el registro dentro del sistema estatal.

aplica para aspirantes nacidos en , que acrediten , requisito indispensable para continuar con el registro dentro del sistema estatal. Tercer grado: dirigido a aspirantes nacidos en 2021, con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2026, condición obligatoria para validar la solicitud de preinscripción escolar.

Documentación a presentar para la preinscripción

El trámite en línea solicita datos básicos del aspirante y referencias escolares cercanas, por lo que contar con archivos correctos agiliza el registro en la Secretaría de Educación Pública, evita rechazos automáticos y permite descargar el comprobante oficial para seguimiento posterior dentro del sistema educativo estatal.

CURP del aspirante

Acta de nacimiento

Listado de cinco escuelas cercanas al domicilio

CURP de hermano inscrito, en caso de aplicar

La plataforma pide información por cada menor, incluso con hermanos en el mismo plantel, además de una computadora para imprimir constancias y consultar resultados posteriores mediante folio o CURP, con atención a fechas y datos capturados oficiales vigentes del proceso.