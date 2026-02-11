¿Tienes mascotas? Proponen que gastos veterinarios sean deducibles de impuestos en México

Cada vez es más común que las familias tengan mascotas en casa, por ello, se propuso una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para deducción de los pagos por atención médica veterinaria y así que si tienes perros o gatos, aquí te compartimos todos los detalles de la iniciativa.

Proponen deducir gastos veterinarios en declaración del SAT

La diputada Ana Isabel González González impulsa esta iniciativa para que los dueños de animales de compañía registrados como domésticos puedan deducir los pagos realizados por vacunas, medicamentos, tratamientos clínicos, cirugías, hospitalización, rehabilitación y servicios funerarios en todo México.

Este beneficios fiscal solo aplicaría para duelos de animales domésticos no destinados a actividades comerciales, de reproducción, exhibición, vigilancia o servicios. Además, sería necesario contar con comprobante fiscal digital expedido por profesional veterinario autorizado y que el animal esté registrado en el padrón nacional de animales de compañía.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer la posibilidad de deducir gastos y promover la equidad fiscal, reconocer la diversidad de las estructuras familiares y la evolución de las relaciones afectivas en la sociedad.

70% de los hogares en México tienen al menos una mascota

De acuerdo con información presentada por la legisladora, el 70% de los hogares en México tienen al menos una mascota y gastan mensualmente entre 2 mil 884 y 3 mil 500 pesos, es decir un gasto anual de entre 34 mil y 42 mil pesos por ejemplar.

La reducción del ISR podría representar un beneficio fiscal anual de entre 25 y 30% por cada animal registrado dependiendo del régimen y el nivel de ingresos del contribuyente.

Además, se impulsaría la formalización del sector veterinario al fomentar la emisión de comprobantes fiscales digitales y mejorar los servicios médicos para animales.

Las mascotas ahora son considerados seres sintientes con derechos y necesidades lo que ha impulsado la demanda de servicios como atención veterinaria, alimentación de calidad, estética, entrenamiento, guarderías y seguros.

Finalmente, la iniciativa destaca la importancia de asegurar el bienestar físico emocional y social y responder a la creciente demanda donde las mascotas son consideradas miembros de las familias.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

