Síndrome del arca de Noé: El trastorno que afecta a los animales y a las personas

En la actualidad es cada vez más común que las personas adopten perros y gatos y para muchos esto es un acto de amor; sin embargo se puede confundir con el síndrome del arca de Noé y una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela en qué consiste este trastorno mental.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el síndrome del arca de Noé?

Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología (FP), y Claudia Edwards Patiño, etóloga y profesora de asignatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVyZ) de la UNAM indicaron que el síndrome del arma de Noé es un trastorno que se caracteriza por la acumulación de animales domésticos.

De acuerdo con la investigación, la persona que padece este síndrome adopta a los animales pero no les proporciona los cuidados necesarios y niega o no reconoce la falta de asistencia.

Este desorden puede causar sufrimiento, enfermedad o muerte de los animales y deteriora la salud de la persona que padece el trastorno. En la mayoría de los casos el trastorno aparece en personas adultas mayores que atraviesan situaciones de abandono, pérdidas significativas o soledad.

Aunque no hay estadísticas sobre cuántas personas lo padecen, algunos estudios calculan que el 1% de la población mundial padece el síndrome del arca de Noé .

¿Cómo se cura este síndrome?

Sánchez Castillo indicó que para poder tratar este síndrome es necesaria la terapia psicológica y en algunos casos graves es necesario el apoyo farmacológico con antidepresivos o ansiolíticos. En muchos casos este problema tiene que ver con el rechazo social y no es fácil poder desprenderse de los animales de un día a otro.

Por su parte, Claudia Edwards recalcó que este síndrome es una problemática creciente que combina el maltrato animal , afecciones a la salud pública y vacíos legales.

¿Cómo afecta este síndrome a los animales?

Los especialistas indicaron que el bienestar animal se basa en cinco dominios: nutrición, ambiente, salud, conducta y estado mental.

En la mayoría de los casos de este síndrome los animales se encuentran en condiciones de inanición, están desnutridos, deshidratados, débiles y enfermos. En muchos casos las condiciones en las que viven les puede generar desesperación, frustración y hasta depresión.

Por otro lado, la acumulación de animales implica hacinamiento, falta de higiene y exposición constante a heces y orina y los propios animales pueden padecer enfermedades derivadas de estas condiciones insalubres.

Integrantes del Refugio Franciscano visitan a perros rescatados

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.