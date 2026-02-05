Vacúnate de noche: CDMX activa módulos nocturnos con vacuna del sarampión para estudiantes y trabajadores

¡Ya no hay pretexto! La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que habrá módulos nocturnos con la vacuna del sarampión , para que trabajadores y estudiantes se la puedan aplicar.

En pleno brote de sarampión en México, la vacunación es la mejor medida de prevención ante la posibilidad de contraer una enfermedad altamente contagiosa. Te contamos los detalles.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión

¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión en la CDMX?

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la CDMX explicó que la Secretaría de Salud capitalina pone especial interés en la campaña de vacunación con la finalidad de detener el brote de sarampión en la capital del país.

Por esta razón, anunció que se desplegó una amplia red de kioskos de vacunación que se instalarán en puntos claves de la CDMX, como son los siguientes:

Metro CDMX

Metrobús

Cablebús

Tren Ligero

RTP

Central de Abastos

Escuelas de nivel medio superior

Escuelas de nivel superior

Asimismo, el gobierno de la CDMX anunció que se instalarán alrededor de 10 módulos nocturnos de vacunación, cuyos horarios y ubicaciones se darán a conocer en breve.

Estaciones del Metro CDMX con módulos de vacunación contra el sarampión

Durante los primeros días de febrero, se instalaron algunos módulos con la vacuna del sarampión en estaciones del Metrobús, Mexibús, Cablebús y Tren Ligero. Puedes checar las ubicaciones exactas en este ENLACE .

En cuanto a los kioskos de vacunación que se instalaron en el Metro de la CDMX, este es el listado:

Línea A

Santa Martha

Acatitla

Tepalcates



Línea 12

Mexicaltzingo

Lomas Estrella

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Atlalilco

Línea 8

Apatlaco

Escuadrón 201

Aculco

Iztapalapa

Constitución de 1917

Estos módulos de vacunación tienen un horario de 9:00 a 14:00 horas. Próximamente, habrá kioskos nocturnos.

¿Qué es el sarampión y qué síntomas tiene?

El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus. Los principales síntomas son los siguientes:

Fiebre alta: Puede superar los 40 °C (104 °F).

Tos seca persistente.

Rinorrea: Goteo o secreción nasal intensa.

Conjuntivitis: Ojos rojos, llorosos y sensibilidad a la luz.

Manchas de Koplik: Pequeños puntos blancos con centro azulado dentro de la boca (mejillas), que aparecen 2 o 3 días después de los primeros síntomas.

¿Cómo se contagia el sarampión?

Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, es más común y peligrosa en niños pequeños no vacunados. Se transmite a través del aire mediante gotitas de saliva al hablar, toser o estornudar.

