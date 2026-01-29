Pocos lo saben: existe un curso gratis para impulsar la transformación social desde tu comunidad
Este curso gratis de 20 horas busca formar promotoras y promotores comunitarios con herramientas para generar cambios reales desde lo local.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del Gobierno de México ofrece el curso gratuito Promotoría Comunitaria: Estrategias y Herramientas para la Transformación Social, una propuesta formativa pensada para quienes quieren fortalecer su comunidad desde la participación y el bienestar colectivo.
Curso gratis: Una formación pensada para el trabajo comunitario
El curso está estructurado en seis módulos y combina contenidos teóricos con herramientas prácticas para intervenir en contextos reales. El objetivo central es que las y los participantes aprendan a identificar necesidades comunitarias, planificar acciones participativas y evaluar su impacto, siempre desde una mirada de equidad, inclusión y respeto por la diversidad cultural.
A lo largo de la capacitación se abordan temas como el diagnóstico participativo, la comunicación social, la gestión de proyectos comunitarios y la promoción de la salud y el bienestar. Al finalizar, quienes completen el curso estarán en condiciones de movilizar a su comunidad y acompañar procesos de organización social de forma más sólida y estructurada.
A quién está dirigido y qué se necesita para inscribirse
La propuesta está abierta a cualquier persona interesada en generar un impacto positivo en su entorno, sin necesidad de contar con estudios previos específicos. Está especialmente orientada a:
- Promotoras y promotores comunitarios
- Integrantes de organizaciones civiles
- Personal de instituciones públicas
- Estudiantes, profesionistas y liderazgos locales
- Personas con oficios o experiencia en trabajo territorial
Entre los requisitos, solo se necesita contar con un dispositivo con conexión a internet. Si bien la plataforma Aprende.mx puede utilizarse desde el celular o una tableta, se recomienda el uso de una computadora para aprovechar mejor los contenidos.
Fechas, duración y contenidos del curso
La capacitación tiene una duración total de 20 horas y se desarrollará entre el 2 de febrero y el 1 de abril de 2026. Durante ese período, los participantes avanzarán por los siguientes módulos:
- Introducción a la promotoría comunitaria
- Diagnóstico y planificación participativa
- Estrategias de comunicación y movilización social
- Gestión de proyectos comunitarios
- Salud y bienestar comunitario
- Modelo para el bienestar comunitario
La inscripción se realiza desde el sitio del Gobierno de México .
