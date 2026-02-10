Universidades privadas marcan regreso del uso obligatorio de cubrebocas para detener contagios de sarampión en Edomex

Algunas de las universidades privadas del Estado de México (Edomex) también implementaron la medida del uso obligatorio de cubrebocas para detener los contagios de sarampión, enfermedad sumamente contagiosa, que se propaga muy rápido en la entidad y que afecta sobre todo a los jóvenes.

Recientemente, la Secretaría de Salud del Edomex, junto a las autoridades de Educación, implementaron la exigencia de cubrebocas tanto dentro como fuera de las aulas en las escuelas, además de filtros sanitarios en las entradas para detectar casos sospechosos.

Estas medidas, que se aplicarán en escuelas públicas del Edomex, también serán implementadas en algunas universidades privadas en un intento por parar los contagios de sarampión y evitar posteriormente el cierre de instituciones.

¿Qué escuelas privadas exigen uso obligatorio de cubrebocas?

UNITEC Campus Atizapán

A través de un comunicado, la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) señaló que tras las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud del Estado de México y como acción preventiva, se establece como obligatorio el uso de cubrebocas en el campus Atizapán para estudiantes, colaboradores, maestros y visitantes.

Destacó que en los siguientes días se habilitará un filtro sanitario en los accesos del campus, desde donde se revisará que quienes ingresen usen cubrebocas y se tomará la temperatura.

