Regreso oficial del uso obligatorio de cubrebocas y filtros sanitarios por propagación del sarampión en el Edomex

El sarampión sigue propagándose en el país, sobre todo entre los más jóvenes, por lo que algunos estados, entre ellos el Estado de México (Edomex), ya hizo oficial el regreso del cubrebocas en las escuelas públicas y privadas para contener esta enfermedad que es altamente contagiosa.

Aumentan los casos de sarampión en México

¿A partir de cuándo será obligatorio el cubrebocas en las escuelas del Edomex?

El uso de cubrebocas será obligatorio a partir de este lunes 9 de febrero para proteger la salud de los estudiantes, personal docente y familia, informó la Secretaría de Salud del Estado de México.

Sin embargo, esta no será la única medida porque también habrá filtros sanitarios en las entradas de los planteles escolares, estos incluyen:

Termómetro sin contacto

Observación clínica rápida por el personal

Uso de gel antibacterial

¿Qué pasa en caso de los alumnos tengan síntomas de sarampión?

Si en los filtros o en las aulas se detecta que los estudiantes tienen síntomas de sarampión , es decir:

Temperatura mayor a los 38°

Ronchas en el cuerpo

Ojos rojos

Tos

Manchas blancas dentro de la boca

Los alumnos serán separados del resto y enviará a un área de aislamiento, mientras las autoridades llaman a una unidad de salud para que se les haga una evaluación y se tomen muestras.

Uso de cubrebocas en las aulas

El uso de cubrebocas será obligatorio para profesores y estudiantes tanto dentro como fuera de las aulas. Además, deberá haber una buena ventilación en los salones para disminuir la probabilidad de contagio.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión se transmite por el aire y se propaga cuando una persona contagiada respira, tose o estornuda. Las manchas rojas aparecen entre 7 y 18 días después de la exposición y comienza en el rostro y la parte superior del cuello hasta alcanzar las manos y los pies.

