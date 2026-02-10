Ojo si viajas a Hidalgo; así aplica el Pase Turístico para poder ingresar con auto a Pachuca y demás municipios

La polémica por el llamado Pase Turístico en el estado de Hidalgo sigue dando mucho de qué hablar, y es que luego de que se difundiera que supuestamente este trámite tendría un costo especial para todas y todos los conductores foráneos de la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (Semarnath) dispersó las dudas.

Se destacó que este trámite no tendrá costo alguno además de que se aplica con la finalidad de mejorar la calidad del aire, reducir las enfermedades respiratorias y conservar el ecosistema, cultivos, cuerpos de agua y bosques de la entidad hidalguense.

¿Qué es el Pase Turístico en el estado de Hidalgo?

De acuerdo con las autoridades de Hidalgo , el Pase Turístico es un permiso vehicular gratuito y obligatorio con el que deben contar todos los autos que tengan placas de otros estados que no sean los de la llamada Megalópolis y que circulen dentro de la entidad.

Es importante mencionar que este permiso puede tener una vigencia de hasta 14 días por semestre, los cuales se pueden utilizar de diferente manera y según la necesidad de las personas, además de que se mencionó que el mismo no aplica durante días de contingencia ambiental.

Vale la pena mencionar que este documento es obligatorio para todos los vehículos que fueron fabricados del 2010 en adelante, esto según las normativas de las autoridades de Hidalgo.

¿Quiénes están obligados a tramitar el Pase Turístico en Hidalgo?

Las únicas personas que están obligadas en tramitar el Pase Turístico del estado de Hidalgo son aquellas personas que cuenten con vehículos particulares con placas de otros estados que no formen parte de la Megalópolis, así como con placas del extranjero.

Por su parte, los autos con placas de Hidalgo , Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala están exentos a esta normativa en toda la entidad.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en Hidalgo?

Para tramitar el Pase Turístico del estado de Hidalgo lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la Semarnath, seleccionar en el botón de “Registrar” y listo, solamente deberás llenar las casillas con la información solicitada de la unidad en cuestión.

