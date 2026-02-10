Fuertes lluvias, heladas y posible caída de aguanieve en Chihuahua: ¿Qué dice el pronóstico extendido del SMN?

El SMN advierte sobre fuertes lluvias, heladas y la posible caída de aguanieve en las zonas serranas de Chihuahua. Debido a una circulación ciclónica y la entrada de humedad, la población enfrentará precipitaciones puntuales de hasta 50 mm, condiciones que podrían generar inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Este fenómeno meteorológico mantendrá un ambiente gélido durante las mañanas, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los -5 y 0 °C. Asimismo, se esperan vientos con rachas de 60 a 80 km/h, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la visibilidad reducida en tramos carreteros y el frío extremo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo afectarán las lluvias y la caída de aguanieve a Chihuahua esta semana?

El Servicio Meteorológico Nacional detalla que la interacción de una vaguada en altura con la corriente en chorro subtropical mantendrá condiciones de clima severo en Chihuahua. Los habitantes de las regiones montañosas deben prepararse para heladas persistentes y la probabilidad de nieve, mientras que en las zonas bajas prevalecerán los chubascos fuertes.

Los efectos principales previstos para las próximas 72 horas son:

Precipitaciones: Lluvias puntuales fuertes con acumulados de 25 a 50 mm, riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Lluvias puntuales fuertes con acumulados de 25 a 50 mm, riesgo de encharcamientos e inundaciones. Temperaturas Extremas: Valores de -5 a 0 °C en la sierra con heladas severas durante la madrugada.

Valores de -5 a 0 °C en la sierra con heladas severas durante la madrugada. Vientos: Rachas de hasta 80 km/h que podrían derribar estructuras ligeras o espectaculares.

Al final del día, la circulación ciclónica se desplazará hacia Texas, reduciendo gradualmente la intensidad de las lluvias.

Pronóstico extendido en Chihuahua del miércoles 11 al viernes 13 de febrero

El SMN detalla que la tregua será breve, ya que el ingreso del frente frío número 34 sobre el noroeste del país mantendrá la inestabilidad atmosférica. Durante el miércoles y jueves, aunque un anticiclón elevará ligeramente las temperaturas vespertinas, las madrugadas seguirán marcadas por un frío intenso en la Mesa del Norte.

El reporte para el cierre de semana indica lo siguiente:

Miércoles y Jueves: Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas altas durante las madrugadas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas altas durante las madrugadas. Viernes 13: Una vaguada polar reactivará las lluvias fuertes y la caída de aguanieve o nieve en las sierras.

Una vaguada polar reactivará las lluvias fuertes y la caída de aguanieve o nieve en las sierras. Viento persistente: Se mantendrán ráfagas de 60 a 80 km/h en gran parte del territorio chihuahuense.

🥶 Frío durante la mañana de este 9 de febrero



De acuerdo con el pronóstico de @conagua_clima, se prevén las siguientes temperaturas mínimas en zonas serranas del país:



❄️ De -5 a 0 °C con heladas

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis… pic.twitter.com/aX9TsGSXsj — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 9, 2026

Los conductores deben extremar la vigilancia ante posibles bancos de niebla que acompañen a los chubascos. Ante la presencia de heladas, se insta a la población a proteger tuberías, mantenerse abrigados y evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

