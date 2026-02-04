¡Alumnos se congelan! Estado suspende clases por heladas provocadas por el frente frío 33
Escuelas de todos los niveles en 64 municipios van a suspender clases ante las heladas provocadas por el frente frío 33.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender las clases presenciales en un estado de México debido a las temperaturas congelantes que provoca el frente frío número 33.
Esta medida aplicará para las escuelas de todos los niveles educativos de 64 municipios con el objetivo de proteger a los alumnos y profesores, debido a que las heladas pueden provocar problemas a la salud, entre otras afectaciones.
Suspenden clases presenciales en Puebla por heladas
La suspensión de clases presenciales se aplicará para los municipios de las sierras Norte y Nororiental de Puebla, pero esto no significa que los estudiantes perderán horas de estudio porque tomarán las materias correspondientes a distancia el próximo jueves 5 de febrero.
Serán 5 mil 836 escuelas de educación básica, media superior y superior las que aplicarán la medida de clases a distancia, luego de la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
¿En qué municipios se suspenderán las clases?
Las escuelas que tendrán clases a distancia son:
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec
- Cuautempan
- Chicocuautla
- Chignahuapan
- Honey
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Talacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vince Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla
¿Cuántos alumnos no tendrán clases presenciales?
La SEP señaló que la suspensión de clases aplicará para 407 mil 020 alumnos y 22 mil 245 docentes. Desde sus hogares, los alumnos se apoyarán en sus libros de texto, tareas y cuadernos para las actividades a distancia.
