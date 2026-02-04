inklusion.png Sitio accesible
¡Alumnos se congelan! Estado suspende clases por heladas provocadas por el frente frío 33

Escuelas de todos los niveles en 64 municipios van a suspender clases ante las heladas provocadas por el frente frío 33.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspenderán clases el jueves 5 de febrero por el frente frío número 33.|Getty Images
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender las clases presenciales en un estado de México debido a las temperaturas congelantes que provoca el frente frío número 33.

Esta medida aplicará para las escuelas de todos los niveles educativos de 64 municipios con el objetivo de proteger a los alumnos y profesores, debido a que las heladas pueden provocar problemas a la salud, entre otras afectaciones.

Suspenden clases presenciales en Puebla por heladas

La suspensión de clases presenciales se aplicará para los municipios de las sierras Norte y Nororiental de Puebla, pero esto no significa que los estudiantes perderán horas de estudio porque tomarán las materias correspondientes a distancia el próximo jueves 5 de febrero.

Serán 5 mil 836 escuelas de educación básica, media superior y superior las que aplicarán la medida de clases a distancia, luego de la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

¿En qué municipios se suspenderán las clases?

Las escuelas que tendrán clases a distancia son:

  • Ahuacatlán
  • Ahuazotepec
  • Amixtlán
  • Aquixtla
  • Camocuautla
  • Coatepec
  • Cuautempan
  • Chicocuautla
  • Chignahuapan
  • Honey
  • Francisco Z. Mena
  • Hermenegildo Galeana
  • Huauchinango
  • Huitzilan de Serdán
  • Ixtacamaxtitlán
  • Jalpan
  • Jopala
  • Juan Galindo
  • Naupan
  • Pahuatlán
  • Pantepec
  • San Felipe Tepatlán
  • Tepango de Rodríguez
  • Tepetzintla
  • Tetela de Ocampo
  • Tlacuilotepec
  • Tlaola
  • Talacoya
  • Tlaxco
  • Venustiano Carranza
  • Xicotepec
  • Xochiapulco
  • Xochitlán de Vince Suárez
  • Zacatlán
  • Zapotitlán de Méndez
  • Zautla
  • Zihuateutla
  • Zongozotla

¿Cuántos alumnos no tendrán clases presenciales?

La SEP señaló que la suspensión de clases aplicará para 407 mil 020 alumnos y 22 mil 245 docentes. Desde sus hogares, los alumnos se apoyarán en sus libros de texto, tareas y cuadernos para las actividades a distancia.

Tags relacionados
Puebla Clima SEP Educación

