¡Alumnos se congelan! Estado suspende clases por heladas provocadas por el frente frío 33

La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender las clases presenciales en un estado de México debido a las temperaturas congelantes que provoca el frente frío número 33.

Esta medida aplicará para las escuelas de todos los niveles educativos de 64 municipios con el objetivo de proteger a los alumnos y profesores, debido a que las heladas pueden provocar problemas a la salud, entre otras afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Suspenden clases presenciales en Puebla por heladas

La suspensión de clases presenciales se aplicará para los municipios de las sierras Norte y Nororiental de Puebla, pero esto no significa que los estudiantes perderán horas de estudio porque tomarán las materias correspondientes a distancia el próximo jueves 5 de febrero.

Serán 5 mil 836 escuelas de educación básica, media superior y superior las que aplicarán la medida de clases a distancia, luego de la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

🚨#AlertaADN



Debido al Frente Frío 33, la SEP suspenderá clases presenciales en 64 municipios de Puebla para este 5 de febrero pic.twitter.com/gNmVu9c0mo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 4, 2026

¿En qué municipios se suspenderán las clases?

Las escuelas que tendrán clases a distancia son:



Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chicocuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Talacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vince Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

Nueva York bajo cero: Ola de frío congela camioneta en Bronx

¿Cuántos alumnos no tendrán clases presenciales?

La SEP señaló que la suspensión de clases aplicará para 407 mil 020 alumnos y 22 mil 245 docentes. Desde sus hogares, los alumnos se apoyarán en sus libros de texto, tareas y cuadernos para las actividades a distancia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

