¡Febrero loco! Dos estados se congelan a -15 grados y dos arden con temperaturas de 40 este lunes

Este lunes 9 de febrero 2026, el clima en México tendrá cambios importantes en varias regiones, con condiciones que van desde lluvias y viento fuerte, ambiente frío e incluso nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte hasta temperaturas ardientes de hasta 40 grados.

En adn Noticias, te explicamos lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cómo puede afectar tu rutina si planeas salir de casa.

Pronóstico general: lluvias, frío y nieve en el norte

De acuerdo con el SMN, el clima hoy lunes 9 de febrero mostrará condiciones variadas en México debido a la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera junto con una vaguada en altura y la entrada de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe.

Lluvias fuertes : Sonora, Chihuahua y Sinaloa, con acumulados de 25 a 50 mm.

: Sonora, Chihuahua y Sinaloa, con acumulados de 25 a 50 mm. Intervalos con chubascos : Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas: Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Este patrón puede provocar bancos de niebla, reducción de visibilidad en carreteras y condiciones frías a muy frías durante la mañana y noche.

Clima en el centro del país y áreas urbanas

Valle de México (CDMX y Edomex)

En la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico señala ambiente fresco a frío en la mañana, con máximas de entre 24 °C y 26 °C en la capital y sin lluvia significativa prevista.

Mínima estimada en CDMX: 6 °C a 8 °C.

Toluca, Edomex: mínimas de 1 °C a 3 °C y máximas de 22 °C a 24 °C.

Estas condiciones hacen que salir temprano sin abrigo pueda sentirse incómodo, especialmente si usas transporte público o caminas al inicio de tu jornada.

¿Dónde hará más frío este 9 de febrero?

Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes.

Y si vives en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca no olvides la chamarra, porque el termómetro descenderá entre -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes.

¿Dónde hará más calor este lunes?

Aunque el norte experimenta frío, el clima hoy lunes 9 de febrero también dejará temperaturas altas en el sur y sureste del país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 °C a 35 °C se esperan en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).

Esto crea un contraste interesante: mientras que al norte y en zonas elevadas prevalece el frío y la posibilidad de nieve, en zonas costeras y del sur hay ambiente cálido y soleado.

