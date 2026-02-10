Senado aprueba en comisiones jornada laboral de 40 horas en México; así cambiaría la ley

Este martes 10 de febrero el Senado de la República aprobó por unanimidad en comisiones la reforma que establece una jornada laboral de 40 horas de manera gradual en todo el país, por lo cual el dictamen ya fue turnado a la mesa directiva de la cámara alta para su discusión en la sesión del próximo miércoles.

Y es que a pesar de que el pasado lunes 9 de febrero los senadores del PRI, PAN y MC habían manifestado su inconformidad con la reforma, aceptaron que la iniciativa pasara en sus términos a excepción de una modificación en materia de lenguaje incluyente.

¿Qué se aprobó sobre la jornada laboral de 40 horas en México?

En gran medida la aprobación en comisiones de esta reforma, hará que la jornada laboral en México pase de 48 a 40 horas semanales en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, esto de manera gradual y con etapas por definir de manera concreta.

De igual forma, se estipula que las horas adicionales trabajadas se deberán pagar como tiempo extra, además de que quedó abierta la forma en la que quedaría distribuida la jornada.

¿Cómo sería la jornada laboral de 40 horas gradual?

Una vez que la reforma sea aprobada en el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dará inicio un periodo de transición durante este 2026, lo cual quiere decir que en este año aún no aplicaría la jornada de 40 horas.

Sería a partir del 1 de enero de 2027, que la jornada laboral bajaría de 48 a 46 horas semanales, esto con la finalidad de que para el 2030 se cumpla con la reforma que fue aprobada en comisiones este martes 10 de febrero.

¿Cuándo se vota la reforma a la jornada laboral en México?

Se espera que esta reforma sobre las horas laborales en el país sea discutida el próximo miércoles 11 de febrero, esto con miras a su aprobación para que entre en vigor en toda la República Mexicana.

