Revisa tu baño: Profeco alerta por estas marcas de pasta dental que son engañosas en su etiqueta

Profeco , a partir de un informe elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, informa a través de la Revista del Consumidor que diversas marcas de pasta dental incurren en publicidad engañosa, contenido incompleto e irregularidades de etiquetado.

Tras analizar 46 productos, la Procuraduría Federal del Consumidor detectó marcas que no cumplen con lo estipulado en sus envases, destacando casos donde el volumen real es un 10.9% menor al prometido y leyendas de origen "vegano" que no pudieron ser comprobadas.

¿Qué marcas de pasta dental son engañosas según Profeco?

La Profeco detalla que los incumplimientos detectados en el informe del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se dividen en fallas de contenido neto, leyendas no demostradas y omisiones en la información del importador. La irregularidad más crítica se encontró en la marca Mitch, la cual declara 100 ml en su etiqueta pero en realidad contiene entre 89.05 ml y 90.40 ml.

Las marcas señaladas con anomalías específicas en el estudio son:

Mitch (dientes sensibles): Presenta un déficit de contenido de hasta el 10.9% y errores en los símbolos de unidad de medida.

Presenta un déficit de contenido de hasta el 10.9% y errores en los símbolos de unidad de medida. Green Doctor (natural): No demuestra la veracidad de las leyendas "Vegano" y "Libre de crueldad" ni de los sellos que las acompañan.

No demuestra la veracidad de las leyendas "Vegano" y "Libre de crueldad" ni de los sellos que las acompañan. G U M (Ortho y Sensivital +): Incumplen la norma NOM-141-SSA1 al omitir el nombre del importador y la leyenda de país de origen en español.

La marca Yema & Co también fue advertida por presentar incorrectamente los símbolos de medida bajo la norma NOM-008-SE-2021.

¿Cuáles son las marcas de pasta dental que sí cumplen según Profeco?

La Profeco confirma que la gran mayoría de los 46 productos estudiados por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor superaron con éxito las pruebas de pH, niveles de flúor y veracidad en el contenido neto. Marcas de alta rotación en el mercado como Colgate, Crest y Oral-B validaron la integridad de sus etiquetas en todas sus líneas evaluadas.

Entre las pastas que acreditaron satisfactoriamente todas las pruebas de laboratorio se encuentran:

Líderes de Mercado: Colgate (máxima protección, total, luminous white), Crest (antisarro, complete) y Oral-B (encías detox, 100%, 3D white).

Colgate (máxima protección, total, luminous white), Crest (antisarro, complete) y Oral-B (encías detox, 100%, 3D white). Especializadas y Bio: Sensodyne (limpieza profunda), Arm & Hammer (advance white) y la presentación G U M Bio , que fue la única de su marca en cumplir plenamente.

Sensodyne (limpieza profunda), Arm & Hammer (advance white) y la presentación , que fue la única de su marca en cumplir plenamente. Opciones alternativas: Firmas como Fortident, Kemphor, Tom’s y Xyli White demostraron total transparencia en su información al consumidor.

Otras marcas como Bienestar, Curaprox y Radius también oficializaron su cumplimiento bajo los estándares del Laboratorio Nacional.

Recomendaciones para elegir pastas dentales para dientes sensibles

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sugiere que las personas con sensibilidad dental deben priorizar dentífricos con un pH neutro, idealmente cercano a 7, para evitar el desgaste del esmalte. Durante el estudio, productos como Sensodyne Original (pH 7.1) y Oral-B Encías Detox (pH 7.0) destacaron por mostrar valores óptimos que protegen la dentina sin causar irritación química. Otras marcas recomendadas en el informe son:

Arm & Hammer (Presentación: Sensitive)

(Presentación: Sensitive) Colgate (Presentación: Sensitive Pro Alivio Inmediato - Encías)

(Presentación: Sensitive Pro Alivio Inmediato - Encías) Kemphor (Presentación: Cuidado Encías)

(Presentación: Cuidado Encías) Oral-B (Presentaciones: Encías Detox Sensitive Care y Pro-Encías Sensibilidad)

(Presentaciones: Encías Detox Sensitive Care y Pro-Encías Sensibilidad) Radius (Presentación: Sensitive - Orgánica)

(Presentación: Sensitive - Orgánica) Sensodyne (Presentaciones: Limpieza Profunda y Original)

