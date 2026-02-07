Heladas, chubascos y calor intenso marcan el clima en México este sábado

El clima en México para hoy sábado 7 de febrero de 2026 presenta condiciones extremas en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua. Circulaciones ciclónicas, una vaguada en altura y un canal de baja presión influyen en lluvias, vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura.

Mientras las mañanas registran frío intenso con heladas en zonas altas, durante la tarde predominan ambientes cálidos e incluso calurosos en regiones del Pacífico, generando un contraste que impacta la movilidad y la salud.

Temperaturas mínimas y máximas en gran parte del país

Durante las primeras horas se esperan mínimas de hasta -5 °C en sierras del norte y centro del país, mientras que en zonas urbanas el frío será moderado.

Por la tarde destacan máximas elevadas:



Hasta 40 °C en Sinaloa, Guerrero y Oaxaca

Entre 30 y 35 °C en Jalisco, Michoacán y Baja California Sur

Estas variaciones incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias y golpes de calor.

Estados con mal clima y fenómenos adversos

El Servicio Meteorológico Nacional prevé:



Chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero

Lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Oaxaca

Posible nieve en zonas montañosas del norte

Además, rachas de viento de hasta 80 km/h afectan el Istmo de Tehuantepec, con oleaje elevado en costas del Pacífico.

Clima en la CDMX y Valle de México

La capital tendrá cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con ambiente frío por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 25 °C, con viento moderado del norte.

En zonas altas del Estado de México (Edomex) persistirán heladas matutinas que podrían afectar carreteras y cultivos.

Recomendaciones útiles ante las condiciones extremas

Las autoridades sugieren:



Abrigarse adecuadamente por las mañanas

Extremar precauciones en carreteras por niebla y viento

Evitar zonas costeras con oleaje elevado

Mantenerse informado permitirá reducir riesgos ante estos cambios bruscos del clima, por lo que las autoridades piden consultar medios oficiales y protegerse con capas de ropa.

