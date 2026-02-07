Heladas, chubascos y calor intenso marcan el clima en México este sábado
El clima en México muestra frío intenso en sierras, lluvias en varias regiones y calor extremo en el Pacífico. El SMN alerta por vientos y oleaje elevado.
El clima en México para hoy sábado 7 de febrero de 2026 presenta condiciones extremas en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua. Circulaciones ciclónicas, una vaguada en altura y un canal de baja presión influyen en lluvias, vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura.
Mientras las mañanas registran frío intenso con heladas en zonas altas, durante la tarde predominan ambientes cálidos e incluso calurosos en regiones del Pacífico, generando un contraste que impacta la movilidad y la salud.
Temperaturas mínimas y máximas en gran parte del país
Durante las primeras horas se esperan mínimas de hasta -5 °C en sierras del norte y centro del país, mientras que en zonas urbanas el frío será moderado.
Por la tarde destacan máximas elevadas:
- Hasta 40 °C en Sinaloa, Guerrero y Oaxaca
- Entre 30 y 35 °C en Jalisco, Michoacán y Baja California Sur
Estas variaciones incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias y golpes de calor.
Estados con mal clima y fenómenos adversos
El Servicio Meteorológico Nacional prevé:
- Chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero
- Lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Oaxaca
- Posible nieve en zonas montañosas del norte
Además, rachas de viento de hasta 80 km/h afectan el Istmo de Tehuantepec, con oleaje elevado en costas del Pacífico.
Clima en la CDMX y Valle de México
La capital tendrá cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con ambiente frío por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 25 °C, con viento moderado del norte.
En zonas altas del Estado de México (Edomex) persistirán heladas matutinas que podrían afectar carreteras y cultivos.
Recomendaciones útiles ante las condiciones extremas
Las autoridades sugieren:
- Abrigarse adecuadamente por las mañanas
- Extremar precauciones en carreteras por niebla y viento
- Evitar zonas costeras con oleaje elevado
Mantenerse informado permitirá reducir riesgos ante estos cambios bruscos del clima, por lo que las autoridades piden consultar medios oficiales y protegerse con capas de ropa.
