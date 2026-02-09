¡No hay paso! Carreteras cerradas hoy 9 de febrero por bloqueos y accidentes

Es lunes y eso significa que miles de personas tomarán las carreteras para ir rumbo a sus trabajos y escuelas, sin embargo algunas ya registran cierres o cortes a la circulación debido a bloqueos y accidentes.

Ya sea de día o de noche, las autoridades viales llaman a los conductores a revisar su auto antes de salir a carretera y no manejar a exceso de velocidad para evitar accidentes que puedan cobrar la vida de las personas. En caso de que estés por viajar toma precauciones y evita estas rutas con cierres.

¿Qué carreteras están cerradas hoy lunes?

Autopista La Tinaja-Isla

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informa que hay cierra parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 15, dirección La Tinaja, después de que un tracto camión presentara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 15, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 9, 2026

Libramiento Cuernavaca

Después de que se registrara la reducción de carriles laterales en el libramiento Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México, tras la volcadura de un camión, CAPUFE señaló que el paso ya se restableció el paso en el kilómetro 84.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Libramiento Cuernavaca, km 84, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) February 9, 2026

Carretera Amozoc-Teziutlán

Guardia Nacional llama a los conductores a tomar precauciones debido hay cierre total de circulación en la carretera Amozoc-Teziutlán, Puebla, cerca del kilómetro 029 + 700 debido a un fuerte accidente en que el se vio involucrado un vehículo particular.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 029+700, de la carretera Amozoc-Teziutlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/TZZjXkj4oX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 9, 2026

