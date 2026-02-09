¡No hay paso! Carreteras cerradas hoy 9 de febrero por bloqueos y accidentes
CAPUFE y Guardia Nacional alertan de carreteras cerradas hasta nuevo aviso por bloqueos y accidentes hoy 9 de febrero; evita las zonas y maneja con precaución.
Es lunes y eso significa que miles de personas tomarán las carreteras para ir rumbo a sus trabajos y escuelas, sin embargo algunas ya registran cierres o cortes a la circulación debido a bloqueos y accidentes.
Ya sea de día o de noche, las autoridades viales llaman a los conductores a revisar su auto antes de salir a carretera y no manejar a exceso de velocidad para evitar accidentes que puedan cobrar la vida de las personas. En caso de que estés por viajar toma precauciones y evita estas rutas con cierres.
¿Qué carreteras están cerradas hoy lunes?
Autopista La Tinaja-Isla
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informa que hay cierra parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 15, dirección La Tinaja, después de que un tracto camión presentara una falla mecánica.
Autopista La Tinaja - Isla, km 15, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Libramiento Cuernavaca
Después de que se registrara la reducción de carriles laterales en el libramiento Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México, tras la volcadura de un camión, CAPUFE señaló que el paso ya se restableció el paso en el kilómetro 84.
Libramiento Cuernavaca, km 84, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Carretera Amozoc-Teziutlán
Guardia Nacional llama a los conductores a tomar precauciones debido hay cierre total de circulación en la carretera Amozoc-Teziutlán, Puebla, cerca del kilómetro 029 + 700 debido a un fuerte accidente en que el se vio involucrado un vehículo particular.
