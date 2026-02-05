Choques, bloqueos y lluvia complican las carreteras del país este jueves 5 de febrero

Este jueves 5 de febrero, Día de la Constitución, la movilidad en diversas carreteras del país registra afectaciones importantes como bloqueos y accidentes , a pesar de que no es día festivo oficial ni hay puente, ya que el descanso se recorrió al lunes pasado.

Autoridades federales y estatales, como CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras , han emitido avisos por accidentes viales y condiciones climáticas adversas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Accidentes viales provocan cierres parciales en carreteras federales

Durante las primeras horas del día se reportaron cierres parciales de circulación en tramos clave del sureste y occidente del país, principalmente por choques y salidas de camino, lo que ha provocado reducción de carriles y tránsito lento.

Las carreteras con afectaciones son las siguientes:



Autopista La Tinaja – Isla

Km 127, dirección La Tinaja : reducción de carriles por choque por alcance Km 115, dirección Isla : reducción de carriles tras la salida del camino de un tractocamión

Carretera Apizaco – Tejocotal ( Puebla )

Km 040+800 : cierre parcial de circulación por accidente vial

Carretera Guadalajara – Tepic ( Jalisco )

Km 076+000 : cierre parcial de circulación tras accidente



En contraste, autoridades confirmaron el restablecimiento total de la circulación en la autopista Gómez Palacio – Corralitos, a la altura del km 157, dirección Corralitos, luego de que el incidente fuera completamente atendido.

#TomePrecauciones en #Yucatán se registra cierre total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 036+300, de la carretera Mérida-Puerto Juárez, con dirección a Puerto Juárez, Yuc. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/c9vvfJBUSQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 5, 2026

Cierre total y rutas alternas por accidente en Yucatán

En el estado de Yucatán , se reporta un cierre total de circulación en la carretera Mérida – Puerto Juárez, cerca del km 036+300, con dirección a Puerto Juárez, debido a un accidente vial.

Como ruta alterna, se recomienda utilizar la carretera Mérida – Tizimín, mientras continúan las labores de atención y retiro de unidades.

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Neblina reduce visibilidad en la México–Querétaro

Además de los accidentes, las condiciones climáticas también representan un riesgo. En la autopista México – Querétaro se registra neblina densa del km 95 al 110, lo que disminuye considerablemente la visibilidad.

Las autoridades exhortan a reducir la velocidad, mantener luces encendidas y evitar maniobras bruscas.

CAPUFE anuncia cierre de carretera México-Puebla por obras Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció el cierre de la carretera y pidió a los automovilistas que tomen previsiones. 23 enero, 2026

Autopistas con vía libre

Por otro lado, en Oaxaca ya se reporta vía libre en la carretera Barranca Larga – Ventanilla, a la altura del km 095+200, con dirección a Puerto Escondido, tras atenderse un accidente vial previo.

Las autoridades reiteran el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse informados a través de canales oficiales, especialmente en este jueves laboral posterior al fin de semana largo por el Día de la Constitución.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.